Granblue Fantasy: Relink débarquera dans une nouvelle version sur Switch 2, aussi disponible sur les autres plateformes

L’ultime version de l’action-RPG

Nommée Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, cette nouvelle version sera tarifée au prix de 59,99 € et ajoutera notamment un nouveau scénario, avec de nouvelles mécaniques de gameplay comme la possibilité de faire appel à des monstres énormes que l’on pourra brièvement contrôler sur le champ de bataille.

On retrouvera également des quêtes inédites et des boss supplémentaires à combattre, ainsi qu’un nouveau mode solo (Néant chaotique) offrant un peu plus de challenge. De plus, le crossplay sera bien présent pour jouer avec d’autres personnes sur toutes les plateformes.

Puisque cette version a été annoncée lors d’un Nintendo Direct, cela veut donc dire que Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok arrivera bien sur Nintendo Switch 2. Cette version sera aussi proposée sur PC, PS4 et PS5, là où le jeu de base est déjà disponible, et ce dès le 9 juillet prochain sur toutes ces plateformes.

Notez que le jeu sera disponible en version physique sur PS5 et Switch 2, cette dernière via une game-key card. Une mise à niveau sera proposée si vous possédez déjà le jeu de base, sans que l’on connaisse encore son prix.