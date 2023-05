Granblue Fantasy Relink : L’action-RPG réapparaît et nous promet une sortie cet hiver

Cet hiver, puis l’hiver d’après, puis le prochain…

En janvier dernier, Cygames nous avait déjà indiqué qu’il visait la période de l’hiver 2023 pour la sortie de Granblue Fantasy Relink. Rebelotte avec ce nouveau trailer, encore une fois bourré d’action, qui nous indique que le jeu devrait enfin arriver d’ici quelques mois, sans pour autant s’aventurer à nous donner une date précise.

Mais cette vidéo avait aussi un autre but, celui de nous présenter deux nouveaux personnages jouables. Zeta et Vaseraga rejoignent donc le casting de cet action-RPG, et vous pourrez vous amuser à les essayer lors de vos parties en coopération (le titre est jouable jusqu’à 4) ou en solo afin de tester leurs capacités uniques.

Granblue Fantasy Relink est prévu sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. On attend maintenant une date de sortie plus fixe pour croire que le jeu ne nous fera pas faux bond, comme il a si l’habitude de le faire.