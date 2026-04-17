Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok organisera une bêta ouverte du 24 au 27 avril
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Rédigé par Jordan
Fort du succès de Granblue Fantasy: Relink qui était le projet le plus ambitieux de Cygames, le studio compte offrir un second souffle à son titre via une nouvelle version enrichie baptisée Endless Ragnarok. Celle-ci ne fera pas qu’introduire de nouveaux personnages, puisqu’elle mettra aussi en place de nouvelles mécaniques. Pour les tester, vous aurez bientôt l’occasion de jouer à cette version de l’action-RPG via une bêta ouverte sur PC et consoles.
Un test ouvert à tout le monde
Cette bêta pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok débutera dès le 24 avril prochain à 9 heures du matin, heure française, et se terminera le 27 avril à la même heure. Elle sera accessible sur PC, PS4, PS5 et Switch 2, mais notez que vous aurez besoin d’un abonnement au Nintendo Switch Online pour jouer en multijoueur sur la console de Nintendo (tandis que le PlayStation Plus ne sera pas requis). Le mode local sans-fil de la Switch 2 sera aussi disponible, pour jouer chacun sur sa Switch 2 dans la même pièce.
La bêta sera surtout l’occasion de tester le nouveau système d’invocations, qui permet de changer le cours d’une bataille avec un puissant allié à vos côtés. Vous aurez ici accès à un mode Tutoriel ainsi qu’à quatre quêtes, jouables en compagnie des personnages suivants :
- Gran/Djeeta
- Katalina
- Rackam
- Io
- Charlotta
- Ghandagoza
- Narmaya
- Lancelot
- Siegfried
- Yodarha
- Zeta
- Beatrix
Pour ce qui est de la version PC, la configuration minimale demandée est la suivante :
- Processeur : Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 3200G
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 580 8 Go
- RAM : 16 Go
- SSD : 34 Go d’espace libre
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sortira dans sa version complète le 9 juillet prochain.
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Date de sortie : 01/02/2024