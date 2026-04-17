Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok organisera une bêta ouverte du 24 au 27 avril

Un test ouvert à tout le monde

Cette bêta pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok débutera dès le 24 avril prochain à 9 heures du matin, heure française, et se terminera le 27 avril à la même heure. Elle sera accessible sur PC, PS4, PS5 et Switch 2, mais notez que vous aurez besoin d’un abonnement au Nintendo Switch Online pour jouer en multijoueur sur la console de Nintendo (tandis que le PlayStation Plus ne sera pas requis). Le mode local sans-fil de la Switch 2 sera aussi disponible, pour jouer chacun sur sa Switch 2 dans la même pièce.

La bêta sera surtout l’occasion de tester le nouveau système d’invocations, qui permet de changer le cours d’une bataille avec un puissant allié à vos côtés. Vous aurez ici accès à un mode Tutoriel ainsi qu’à quatre quêtes, jouables en compagnie des personnages suivants :

Gran/Djeeta

Katalina

Rackam

Io

Charlotta

Ghandagoza

Narmaya

Lancelot

Siegfried

Yodarha

Zeta

Beatrix

Pour ce qui est de la version PC, la configuration minimale demandée est la suivante :

Processeur : Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 3200G

: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 3200G Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 580 8 Go

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 580 8 Go RAM : 16 Go

: 16 Go SSD : 34 Go d’espace libre

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sortira dans sa version complète le 9 juillet prochain.