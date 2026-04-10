Google décide de retirer Doki Doki Literature Club de la vente sur son Play Store, affirmant que le jeu enfreint son règlement

Une censure à rebours

Le studio Serenity Forge a publié un communiqué indiquant que Google venait tout juste de retirer Doki Doki Literature Club de la vente dans le Play Store, simplement en indiquant que le jeu ne respectait pas le règlement à propos de la représentation de certains thèmes, sans que l’on en sache davantage pour le moment :

« Hier, Google a retiré Doki Doki Literature Club du Google Play Store. Il justifie sa décision en expliquant que le contenu du jeu enfreint ses conditions d’utilisation en raison de la représentation de thèmes sensibles. DDLC est largement reconnu pour sa façon d’aborder la santé mentale, créant ainsi un lien profond avec les joueurs du monde entier. Le jeu leur permet de se sentir écoutés, compris et moins seuls dans leur parcours. »

On ne comprendra surtout pas pourquoi ce retrait intervient maintenant dans la mesure où Doki Doki Literature Club est disponible sur le Play Store depuis décembre dernier, ce qui veut dire qu’il a d’abord été approuvé. À voir si cela s’inscrit dans le grand mouvement de censure qui s’est opéré il y a quelques mois sur différentes plateformes, concernant des jeux représentant des thèmes très « adultes ».

Le studio dit maintenant tout faire pour trouver un moyen de proposer à nouveau le jeu sur les plateformes Android, même s’il est disponible ailleurs sur iOS, Switch ou encore les consoles PlayStation.