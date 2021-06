Doki Doki Literature Club Plus

Doki Doki Literature Club est un visual novel qui propose d'incarner un lycéen japonais qui intègre à club de lecture composé uniquement de membres féminins. Cependant, le jeu arrive à s'affranchir de ce qui se fait dans le genre en poussant l'expérience plus loin. Il est cependant nécessaire de vivre l'aventure par soi-même pour découvrir le caractère unique du jeu. Une seconde version appelée Doki Doki Literature Club Plus incorpore à l'œuvre six histoires annexes qui viennent compléter l'histoire principale. Des morceaux supplémentaires et une galerie d'art remplie de visuels divers et variés viendront également s'ajouter au jeu.