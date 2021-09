God of War Ragnarok : Christopher Judge (Kratos) indique que le jeu a été reporté à cause de sa santé

Lorsque God of War Ragnarok a été présenté pour la toute première fois, on avait eu droit à une période de sortie fixée à 2021 pour le jeu de Santa Monica Studio. On se doutait que cette date n’allait pas tenir, surtout avec la pandémie qui a frappé le monde, et on attend maintenant le titre pour 2022. Mais ce retard ne serait pas uniquement dû à la situation mondiale si l’on en croit Christopher Judge, l’interprète de Kratos.

Un report en lien avec des questions de santé

💯 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab…

Cont… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 30, 2021

Dans une série de tweets, l’acteur indique alors la vraie raison pour laquelle le jeu a été repoussé : sa santé. Il raconte alors qu’en 2019, il a du subir des opérations lourdes qui l’empêchaient de travailler, et déclare que toute l’équipe a été compréhensive et l’a attendu pour continuer :

« Je dois être sincère. Cela n’a été approuvé par personne. A cette communauté de fans si aimants, Ragnarok a été reporté à cause de moi. En août 2019, je ne pouvais plus marcher. J’ai du subir une chirurgie, mes deux hanches ont été remplacée, et j’ai eu une chirurgie au genou. Ils ont attendu ma réhabilitation. Pas de menaces, pas de « tu te prends pour qui ». Rien d’autre que de l’amour et du support. Et Santa Monica Studio n’a jamais dit un mot sur ce report, et ce qui l’a causé. Les studios sont des abrutis, mais cette entreprise, en haut de l’échelle comme en bas, devrait nous donner de l’espoir. Ce qu’ils ont fait pour l’équipe est bien plus que ce dire dessus, mais j’ai dit à tous ceux qui sont impliqués que c’est la chose la plus classe que j’ai pu entendre dans ce buisines. »

Il continue en remerciant toute l’équipe et Cory Barlog, a qui il a dit qu’il démissionnait lorsqu’il a appris que le réalisateur ne serait pas en charge de God of War Ragnarok (il reste producteur). Avant que ce dernier le rassure sur les compétences de Eric Williams, maintenant complétement alloué par Christopher Judge, qui le décrit comme étant « une sacrée bête » (oui, il n’a pas dit littéralement « sacrée », mais on évite les gros mots ici voyons). De quoi rassurer sur le passage de flambeau.

Une jolie histoire qui rend le report nettement moins amer, car c’est la santé des équipes qui compte avant tout.

God of War Ragnarok devrait maintenant sortir en 2022 sur PS4 et PS5.