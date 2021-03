Glitchpunk, le GTA 2-like dévoile un nouveau trailer nerveux

Glichpunk est un jeu d’action en vue de dessus qui vous embarque dans un futur dystopique. Le studio Dark Lord assume d’ailleurs totalement l’inspiration principale du titre : GTA 2.

GTA c’était aussi ça

Même si aujourd’hui GTA est devenu la référence du monde ouvert, la licence reste encore aussi célèbre pour ses deux premiers opus en vue de dessus. Un type de jeu que l’on voit peu ces temps-ci, mais qu’a choisi Dark Lord pour son Glitchpunk. Vous incarnez un androïde porteur d’un « glitch » qui vous permet de contourner votre programmation et de façonner votre destin malgré les projets qu’ont les corporations.

L’idée est donc de s’inspirer de ce concept pour aller plus loin et proposer, par exemple, une forte composante narrative avec différents choix comme dans ce trailer où vous pourrez aider un gang ou un autre pour résoudre un problème. Il sera possible d’explorer plusieurs villes et d’améliorer votre personnages de différentes façons avec plusieurs modules. Vous aurez plusieurs moyens de transports et même une radio façon Rockstar.

Glitchpunk proposera d’ailleurs un accès anticipé cet été où vous pourrez notamment explorer la première ville montrée dans le trailer.