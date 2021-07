Glitchpunk

Glitchpunk est un jeu d'action en vue du dessus qui a choisi de s'inspirer des deux premiers GTA. Aux contrôles d'un robot détenteur d'un glitch qui lui permet de façonner sa propre destinée, le joueur pourra conduire, piller, pirater, tuer etc... Quatre villes différentes en proie à la débauche et aux gangs sont disponibles et le jeu affiche une forte composante narrative qui traite de sujets aussi sérieux que variés comme le transhumanisme, la religion, la découverte de soi ou même la trahison.