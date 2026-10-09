L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028

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Alors que Xbox a déclaré tout récemment remettre le pied pour de bon dans les adaptations de jeux avec sa division XP, Sony continue de développer ses projets destinés à prolonger sur les grands et petits écrans ses licences vidéoludiques. Le très discret Ghost of Tsushima: Legends n’a pour ainsi dire pas montré grand-chose jusqu’ici hormis un teaser et un horizon de diffusion l’an prochain. Et même ce dernier est remis en cause puisqu’il va falloir davantage de patience avant de regarder le premier épisode de cet animé.

L'anime Ghost of Tsushima: Legends // Source : Sony

Quelques nouvelles têtes du projet sont toutefois annoncées

On ne peut pas dire que les adaptations de la licence action-aventure de Sucker Punch et PlayStation sont très bavardes. Le film en live-action étant déjà très confidentiel, Ghost of Tsushima: Legends, l’animé tiré du mode multijoueur éponyme, avait au moins comme cap de diffusion l’année 2027, outre là aussi peu de choses à se mettre sous la dent.

Visiblement, les plans ont changé car Aniplex et Crunchyroll ont annoncé un report pour 2028. Cette annonce s’accompagne malgré tout d’informations supplémentaires sur le casting et les artistes derrière cette adaptation. Commençons par Mayumi Saco et Shinya Fukumatsu, respectivement derrière le rôle de Tomoe dans le jeu Ghost of Tsushima et celui de Bomb dans One-Punch Man.

Et concernant les personnes à la production, on retrouve le compositeur Keiji Inai, notamment croisé dans le jeu vidéo sur les séries Gran Turismo et Gravity Rush. Il sera accompagné du directeur du son Yoshikazu Iwanami (Fate/Zero, Psycho-Pass) et du monteur son Yasumasa Koyama (Sword Art Online, Batman Ninja). Enfin, l’artiste calligraphe Gyousyou Suzuki complète ces nouveaux crédits.

Terminons en notant que la production s’effectuera en collaboration entre HAYATE, Aniplex et PlayStation Productions. La musique et la bande-originale sera quant à elle gérée par Sony Music.

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Jaquette de Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
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Date de sortie : 17/07/2020

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