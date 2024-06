Ghost of Tsushima Director’s Cut, une version PC qui frôle la perfection

Aujourd’hui, soit quasiment quatre ans après sa sortie d’origine, Ghost of Tsushima arrive sur PC quelques mois seulement après Horizon Forbidden West, toujours dans sa version finale surnommée Director’s Cut, mais avec le petit bonus d’être le premier jeu PlayStation Studio à nécessiter l’utilisation d’un compte PlayStation Network pour jouer en ligne et pour synchroniser les trophées PSN.

Conditions de test : Nous avons joué pendant une vingtaine d’heures sur Steam à l’aide d’une clé envoyée par l’éditeur, le tout, sur un PC équipé d’un RTX 3060, 32GB de RAM, et d’un AMD Ryzen 7 5800x.

La troisième invasion des Mongoles

Si c’est la troisième fois que vous achetez Ghost of Tsushima, vous êtes donc fin prêts à repartir aux côtés de Jin Sakai pour libérer l’île japonaise de Tsushima, cette contrée qui s’est fait assiéger par l’armée mongole dirigée par le terrible Khotun Khan. Après une bataille acharnée sur la plage, Jin Sakai est laissé pour mort et voit son oncle, le daimyo de l’île, se faire emmener par les Mongoles.

Sauvé par une jeune voleuse, Jin Sakai se remet de ses blessures et part en mission pour reconquérir Tsushima tout en embrassant la voix du fantôme, au risque de renier son code d’honneur, afin de sauver son oncle et d’éradiquer la menace que représente Khotun Khan.

La Director’s Cut du soft, comprend également l’extension de son histoire par le biais du DLC emmenant Jin Sakai sur l’île d’Iki, où la rumeur se répand sur la présence de nombreux Mongoles. De fait, des nouvelles missions principales et secondaires attendent notre fantôme de Tsushima .

La version ultime de Ghost of Tsushima ?

Après plus de 20h à parcourir Ghost of Tsushima dans les meilleures conditions, dont un 120FPS constant avec des graphismes avoisinant l’ultra, et un 60FPS avec les graphismes à leur maximum, il est clair que cette version est la meilleure sur le marché, à condition d’avoir l’équipement pour la faire tourner au maximum de ces capacités.

De plus, les possesseurs d’un écran ultrawide vont pouvoir profiter d’un panorama du Japon encore plus vaste grâce à la prise en charge des formats ultra-large (21:9), super ultra-large (32:9) et même en 48:9 via un triple écran.

Concernant la DualSense, cette dernière est comme à son habitude entièrement fonctionnelle sur PC et garde toutes les spécificités qui lui sont propres, comme le retour haptique ou les gâchettes adaptatives, ainsi que l’utilisation de son pavé tactile qui est bien pratique pour utiliser le vent directeur, afin d’éviter à devoir appuyer sur 2 touches en même temps pour actionner les différentes options présentes de base sur le pavé.

En ce qui concerne le sujet à débat, l’utilisation d’un compte PlayStation Network est une première sur PC et, outre les nombreux problèmes que cela pose géographiquement, cette utilisation est très intéressante sur le papier mais manque d’un peu de finesse. Premièrement, le menu est simple mais fonctionnel, avec la liste d’amis, les trophées et son profil PSN, mais malheureusement, aucun cross save n’est présent et c’est vraiment dommage, d’autant plus pour les joueurs et joueuses qui paient l’abonnement pour avoir leur sauvegarde dans le cloud.

PlayStation Vita 2

Et enfin, nous avons pu nous essayer à Ghost of Tsushima sur Steam Deck Oled, qui à l’heure où nous écrivons ces lignes, est une version qui n’est pas à 100% optimisée et vérifiée par Steam en ce qui concerne les performances optimales. Cela dit, même sans trop bidouiller les paramètres graphiques, le jeu tourne entre 40/50 FPS en qualité moyenne/élevée et arrive à atteindre le 60 FPS dans des zones où il n’y a pas énormément d’éléments à charger.

De plus l’AMD FSR3 permet de maintenir ces performances optimales sans avoir une grande perte de qualité, et si vous disposez d’un PC/console portable qui dispose d’un écran OLED le jeu n’en sera que plus sublime.

Si on ajoute à cela la mise en place de l’écosystème PlayStation sur PC avec la synchronisation du compte PlayStation Network et des trophées, l’investissement d’un PC de jeu portable comme le Steam Deck ou Asus Rog Ally, renforce de plus en plus la sensation d’avoir une PlayStation portable dans les mains, de quoi donner de potentielles idées à Sony s’ils veulent se relancer dans le marché des consoles portables.