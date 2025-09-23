PlayStation dévoile un programme de récompense pour l’obtention de trophées… en vous laissant payer des objets exclusifs

Vous avez sué, maintenant, vous pouvez payer

Avec Franchise Rewards, Sony veut vous récompenser… en vous laissant acheter des produits exclusifs ? Visiblement oui. Certains diront que la manœuvre permet d’éviter les scalpers, ce qui n’est pas faux, mais la pratique est tout de même spéciale.

Le premier jeu à en bénéficier est Ghost of Tsushima. Si vous possédez le jeu et si vous débloquez les trophées Or « Mono no aware » ou le trophée Platine « Légende vivante » avant le 31 décembre prochain, vous aurez accès à une page spéciale sur la boutique de PlayStation pour pouvoir acheter des objets en lien avec le jeu. Comme un pin’s commémoratif pour vous féliciter d’avoir obtenu le trophée le plus difficile du jeu, dont le prix est de 28 €. Ou vous pourrez vous tourner vers un t-shirt exclusif à 33 €. Tout de même.

Et malgré tout, ces «« récompenses »» sont limitées dans le temps, puisqu’il faudra passer votre commande avant le 30 janvier 2026. Vous ne pourrez aussi commander qu’un seul exemplaire de chaque objet. Au moins, on peut s’attendre à ce que les stocks tiennent, cette fois.