Xbox dévoile XP, sa nouvelle division consacrée au cinéma, à la télévision, aux produits dérivés et aux partenariats
Le grand but d’Asha Sharma est de populariser le nom Xbox pour faire en sorte de toucher le plus large public possible, afin d’atteindre une cible d’un milliard de personnes. Cela ne passera pas que par le jeu vidéo. Même si elle découvre l’industrie, Sharma sait très bien que celle-ci commence à atteindre un plafond de verre, et viser autant d’utilisateurs actifs est impossible. Elle souhaite cependant réaliser cet objectif via divers secteurs combinés, c’est-à-dire via des adaptations de licences Xbox, des produits dérivés, et tout un tas d’autres choses qui sont liées à Xbox. Dans cette optique, elle dévoile aujourd’hui la division XP.
À ne pas confondre avec Windows XP
Derrière XP se cache la volonté de Xbox de faire en sorte que ses licences s’étendent au-delà du jeu vidéo, chose sur laquelle le constructeur a déjà pris un peu de retard face à Nintendo et Sony. Cette nouvelle division sera en réalité compartimentée en 4 secteurs, à savoir :
- Xbox Pictures, qui concerne les adaptations de jeux en films ou en séries
- Xbox Products, lié à tous les produits dérivés
- Xbox Partnerships, pour les sponsors et les partenariats
- Xbox Places, qui va se concentrer sur les événements physiques, voire les parcs d’attraction (?)
Pour diriger tout cela, Asha Sharma a nommé Kayleen Walters à la présidence de XP. Elle était auparavant à la tête de Mojang, le studio derrière Minecraft, et connaît donc bien le monde du cinéma puisqu’elle a été productrice exécutive sur le film Minecraft, mais elle a aussi travaillé chez Lucasfilm pour gérer quelques films Star Wars :
« Nos licences peuvent représenter bien plus pour les joueurs que le simple temps qu’ils y consacrent, et Kayleen sait comment bâtir ces expériences au sein de l’industrie sans perdre ce qui a suscité l’intérêt du public pour la licence à l’origine. »
Elle sera remplacée dès le 19 octobre par Maria Angelidou-Smith à la tête du studio Mojang. Ancienne de chez Meta et de Reddit, elle a été choisie pour sa capacité à bien comprendre comment gérer des espaces sociaux et des communautés, ce qui rend sa nomination à la tête de Minecraft assez logique.