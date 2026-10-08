Xbox dévoile XP, sa nouvelle division consacrée au cinéma, à la télévision, aux produits dérivés et aux partenariats

À ne pas confondre avec Windows XP

Derrière XP se cache la volonté de Xbox de faire en sorte que ses licences s’étendent au-delà du jeu vidéo, chose sur laquelle le constructeur a déjà pris un peu de retard face à Nintendo et Sony. Cette nouvelle division sera en réalité compartimentée en 4 secteurs, à savoir :

Xbox Pictures , qui concerne les adaptations de jeux en films ou en séries

, qui concerne les adaptations de jeux en films ou en séries Xbox Products , lié à tous les produits dérivés

, lié à tous les produits dérivés Xbox Partnerships , pour les sponsors et les partenariats

, pour les sponsors et les partenariats Xbox Places, qui va se concentrer sur les événements physiques, voire les parcs d’attraction (?)

Pour diriger tout cela, Asha Sharma a nommé Kayleen Walters à la présidence de XP. Elle était auparavant à la tête de Mojang, le studio derrière Minecraft, et connaît donc bien le monde du cinéma puisqu’elle a été productrice exécutive sur le film Minecraft, mais elle a aussi travaillé chez Lucasfilm pour gérer quelques films Star Wars :

« Nos licences peuvent représenter bien plus pour les joueurs que le simple temps qu’ils y consacrent, et Kayleen sait comment bâtir ces expériences au sein de l’industrie sans perdre ce qui a suscité l’intérêt du public pour la licence à l’origine. »

Elle sera remplacée dès le 19 octobre par Maria Angelidou-Smith à la tête du studio Mojang. Ancienne de chez Meta et de Reddit, elle a été choisie pour sa capacité à bien comprendre comment gérer des espaces sociaux et des communautés, ce qui rend sa nomination à la tête de Minecraft assez logique.