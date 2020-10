Ghost of Tsushima parle de son Game Boost sur PlayStation 5

Ghost of Tsushima a profité des nouvelles annonces sur la rétrocompatibilité PS4 de la PlayStation 5 pour parler de sa propre situation sur la next-gen. Il est donc le premier à donner un exemple précis pour le Game Boost.

Boost of Tsushima

Ghost of Tsushima aura droit à une mise à jour la semaine prochaine qui apportera le mode multijoueur, le New Game + et surtout l’importante caresse aux chiens. Mais toujours rien sur une éventuelle version PlayStation 5. En attendant, il faudra se contenter du fameux Game Boost, la rétrocompatibilité de certains jeux PS4 qui bénéficieront de la puissance et des fonctions de la PS5.

Dès la sortie de la console, il sera donc possible de jouer au titre en 60 images par seconde, chose qui était impossible jusqu’à présent même en mode performance sur PS4 Pro. L’autre avantage sera bien entendu les chargements plus courts grâce au SSD de la PlayStation 5.

En revanche, Sucker Punch ne mentionne pas l’autre possibilité de la rétrocompatibilité sur PS5, à savoir l’ajout de fonctions spécifiques à la nouvelle console. La question est donc de savoir si c’est parce que Sony nous réserve des surprises à propos de l’interface de sa console ou si c’est parce que le jeu n’en utilisera pas.

Ghost of Tsushima est disponible sur PlayStation 4, avec la rétrocompatibilité Game Boost sur PlayStation 5.