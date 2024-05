Ghost of Tsushima réalise le deuxième meilleur lancement pour un jeu édité par PlayStation sur PC

Le champion PC des jeux PlayStation Studios

Sortie le 16 mai dernier, la version PC de Ghost of Tsushima peut déjà compter sur une communauté très solide. On aurait pu penser qu’un jeu sorti sur PS4 en 2020 arrive un peu trop tardivement sur PC, mais le public avait visiblement un vrai appétit pour ce portage et il s’est rué dessus.

Les données fournies par SteamDB, nous permettent de voir que Ghost of Tsushima a réalisé un pic de 77 154 connexions simultanées lors du week-end, ce qui lui permet de passer de peu devant le portage de God of War (73 529). Il réalise ainsi le plus gros score pour un jeu PlayStation Studios sur PC.

Naturellement, si l’on prend en compte tous les jeux édités par Sony, et pas seulement ceux des PlayStation Studios, Ghost of Tsushima n’est que deuxième sur la liste, largement devancé par Helldivers 2 (plus de 458 000). Cela reste malgré tout une excellente performance pour ce portage et une bonne nouvelle pour Sony, qui sait que ses titres peuvent avoir droit à une seconde jeunesse sur PC même après plusieurs années.