Ghost of Tsushima : La mise à jour 1.1 avec le mode Legends arrive le 16 octobre

Etant prévu comme étant un jeu exclusivement solo, on ne s’attendait pas forcément à ce que Ghost of Tsushima nous propose un mode coopératif, mais Sucker Punch a étonné tout le monde lors de l’annonce du mode Legends. On sait enfin quand arrivera ce dernier dans le jeu, ainsi que les nouveautés de la mise à jour 1.1.

Tous les détails de la mise à jour 1.1

Le mode Legends mêlant coopération et multijoueur arrivera donc dès le 16 octobre prochain, et sera, rappelons-le, gratuit (mais nécessitera le PS Plus). Ce mode permettra de relever de nouveaux défis en compagnie d’autres joueurs, avec des missions d’histoires disponibles pour deux joueurs et des raids à quatre joueurs. Histoire d’aller encore plus loin de la coop, le jeu proposera diverses classes pour les personnages, qui disposent de leurs propres armes et compétences, à savoir :

Le Samouraï : un combattant rapide qui fonce dans la mêlée pour faire de nombreux dégâts.

Le Chasseur : se bat principalement à distance.

Le Ronin : peut invoquer un chien spirituel (oui, you can pet the dog) et soigner ses alliés.

L’Assassin : un combattant de l’ombre qui frappe peu, mais qui inflige de lourds dégâts quand il passe à l’attaque.

Avec cela, un personnage inédit fait son apparition, Gyozen. Ce dernier vous racontera ses plus belles histoires et vous en apprendra plus sur le contexte de Legends et des Fantômes. On note aussi que le mode Photo sera aussi accessible dans ce mode, et qu’aucune microtransaction n’est au programme.

Pour ce qui est de la campagne solo, la mise à jour 1.1 apportera le New Game +, qui vous permettra de rejouer avec toutes vos compétences et équipements dans une difficulté plus élevée. Vous aurez également droit à un nouveau cheval roux et à un selle en plus, ainsi que d’autres améliorations pour l’arsenal et des charmes inédits. La fleur fantôme sera un nouveau collectible à ramasser, et sera échangeable contre divers objets chez un marchand. Enfin, un système d’armure personnalisable fera son apparition.

Rendez-vous donc le 16 octobre dans Ghost of Tsushima sur PS4 pour découvrir tout cela.