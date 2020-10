PlayStation 5 : Sony détaille la rétrocompatibilité PS4, tout ce qu’il faut savoir

Les choses se précisent pour la PlayStation 5 qui voit arriver les premiers articles de support sur le site officiel. Celui qui nous intéresse ici est celui sur la rétrocompatibilité avec les jeux et accessoires PS4.

La liste des jeux non-compatibles avec la PlayStation 5

Bonne nouvelle, l’énorme majorité des jeux PlayStation 4 tournera sur PlayStation 5. Sony indique que sur la ludothèque de plus de 4 000 titres, seulement 10 ne seront pas compatibles. Et sans leur faire affront, rien de majeur dans cette liste :

Ces jeux auront désormais la mention « PS4 only » sur le PlayStation Store.

Comment marche la rétro-compatibilité sur PlayStation 5 ?

Si le catalogue est presque complet, il faut cependant se méfier. En effet, Sony ne garantie pas que chaque jeu marchera parfaitement et prévient que certaines fonctions pourraient ne plus être actives ou que certains bugs pourraient faire leur apparition sur PlayStation 5. Le constructeur recommande donc de lancer un titre sur la PS4 pour bien vérifier qu’il fonctionne de manière satisfaisante avant de commencer à acheter du contenu supplémentaire sur PS5.

Si la console est capable de « Game Boost » les jeux PS4, cela ne s’appliquera qu’à une liste restreinte que l’on connaitra probablement plus tard. Mais passons plutôt au fonctionnement même de cette rétrocompatibilité.

Le cas des jeux physiques

C’est la configuration la plus simple, enfin si vous avez une PlayStation 5 avec lecteur. En effet, dans le cas de la Digital Edition, pas de lecteur donc pas de jeux PS4 physiques. Le disque devra forcément être inséré dans la console et ce à chaque utilisation du jeu. Il est d’ailleurs possible que le téléchargement d’une mise à jour se lance lors que vous entrez le disque pour améliorer la compatibilité du jeu.

Le cas des jeux dématérialisés

C’est ici que les choses deviennent plus techniques mais heureusement, cette fois-ci, les deux types de PlayStation 5 sont compatibles. Deux options sont possibles, la plus simple, surtout si vous avez la fibre, est de simplement aller dans votre librairie de jeux sur votre PS5 et de télécharger les titres que vous voulez. Les jeux PlayStation 4 de votre compte seront donc bien listés dans votre ludothèque virtuelle.

Et si vous n’êtes pas satisfait de votre débit, Sony a pensé à tout puisqu’il sera possible de transférer des données en Wifi de votre PS4 à votre PS5. Dans les faits, cela ne change pas grand chose à par la vitesse de téléchargement qui sera forcément beaucoup plus rapide en local. On nous signale au passage qu’il sera possible de lancer les jeux PS4 depuis un stockage externe de la PS5.

Les mises à niveau gratuites

Oui les mises à niveau gratuites sont un cas à part. Même si un jeu est compatible avec la mise à niveau, le processus ne se fera pas automatiquement et vous lancerez juste la version rétrocompatible si vous ne faites rien, et n’aurez donc pas les avantages de la nouvelle gen. On apprend d’ailleurs qu’il sera également possible d’avoir des mises à niveau payantes sur certains jeux mais aucun exemple n’est cité pour l’instant.

Le cas des jeux physiques

La méthode est assez similaire, il faut donc forcément une PlayStation 5 avec lecteur et insérer le disque. Mais au lieu de lancer le jeu normalement, il faudra regarder le menu de lancement du jeu pour trouver la mise à niveau parmi les téléchargements supplémentaires. Il faut préciser que par la suite, la présence restera obligatoire pour lancer le jeu, même après la mise à niveau.

Le cas des jeux dématérialisés

C’est ici beaucoup plus simple et compatible avec les deux modèles de PlayStation 5. Si vous avez un jeu dématérialisé compatible avec la mise à niveau, il suffira de chercher le titre sur le PlayStation Store qui saura que vous possédez la version PlayStation 4. Vous aurez alors l’option de télécharger la version PS4 ou de mettre à niveau gratuitement ou de façon payante selon le choix de l’éditeur du jeu en question.

Les manettes et accessoires compatibles PlayStation 5

Toutes les manettes PS4 officielles ou au moins reconnues par Sony seront compatibles avec la PS5. Les pads conçus pour la PlayStation 4 devront se contenter des jeux PlayStation 4 et ne marcheront pas avec les jeux PS5. La DualSense fonctionnera quant à elle avec les jeux PlayStation 4 et 5. On ne sait pas pourquoi, le constructeur recommande d’ailleurs plutôt la DualShock 4 pour les jeux PS4 et PSVR.

Côté accessoires, les sticks arcade, les volants et les joysticks PS4 seront compatibles avec les jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 qui les utilisent.

Pour le PSVR, le casque, les PlayStation Move et l’Aim Controller seront compatibles avec chaque jeu PSVR tournant sur la PlayStation 5. Pour la caméra, ça sera plus compliqué puisque la caméra HD n’est pas compatible et la PlayStation Camera nécessitera un adaptateur gratuit.

Tous les casques se branchant sur une prise jack classique ou sur un port USB seront compatibles avec la PlayStation 5. Sony donne d’ailleurs les exemples de leurs casques sans fil Gold et Platinium. En revanche, l’habituelle application des casques sans fil ne sera pas de la partie, on attend donc de voir ce qui la remplacera.

Les fonctions incompatibles avec la PlayStation 5

Sony continue de jouer avec les mots entre le bouton Share et le bouton Create et signale donc la disparition du menu Share au profit du menu Create. L’utilisation reste très similaire tout comme les raccourcis. Un appui simple sur le bouton Create/Share ouvre le menu Create, un appui long permet de prendre un screenshot et un double appui rapide démarre ou arrête un enregistrement vidéo.

On perd en revanche la fonction Tournoi des jeux PlayStation 4, comme toutes les fonctions En direct de PlayStation quand elles sont en jeux et non dans les menus de la console. Il faut également faire une croix sur toutes les applications mobiles compatibles avec les jeux PlayStation 4 ou l’application Second Screen.

Pour terminer, quelques précisions sur les options que Sony a voulu communiquer. Si les vibrations de la DualSense gênent votre immersion sur les jeux PlayStation 4 (ou en général), il sera possible de réduire leur intensité dans les options de la console en allant dans Réglages > Accessoires > Manettes > Intensité des vibrations. Pareil pour la HDR activée de base sur PlayStation 5. Vous pourrez aller dans Réglages > Écran et vidéo > Sortie vidéo et sélectionner le SDR.

Bref, on commence à y voir un peu plus clair à propos de la PlayStation 5 qui on le rappelle sortira chez nous le 19 novembre 2020. On vous laisse avec notre guide pour savoir où et comment précommander la fameuse console.