Des améliorations attendues depuis trois ans seront disponibles

Si vous jouez assidûment à Genshin Impact, notez bien dans vos agendas que la version 4.3 du jeu sera présentée via un livestream ce vendredi 8 décembre à 13 heures chez nous, et sera à suivre sur Twitch. Au programme, on retrouvera bien entendu les premières vidéos de gameplay pour Chevreuse et Navia, les deux personnages inédits de cette version, mais cette version promet aussi d’apporter des modifications qui faciliteront la vie.

C'est l'heure des annonces ! Un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 8 décembre 2023 à 13 h 00 (CEST) sur la chaîne Twitch officielle.

Un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 8 décembre 2023 à 13 h 00 (CEST) sur la chaîne Twitch officielle.

Certaines d’entre elles ont déjà été dévoilées sur le site HoYolab, et concernent des mécaniques qui demandent d’être améliorées depuis… sans doute la version 1.0 du jeu, sortie il y a trois ans. Mais mieux vaut tard que jamais ?

On pourra y retrouver raccourcis pour mieux gérer les Expéditions en un seul clic, mais aussi pour mieux ranger ses artéfacts, faire progresser le niveau des personnages et des armes plus rapidement, ou encore la possibilité de recommencer un donjon directement devant son défi principal, et pas au tout début de l’arène (enfin).

