Genshin Impact : La version 4.3 sera centrée sur Chevreuse et Navia

Il va encore falloir économiser après Furina

Comme chaque lundi avant l’arrivée d’une mise à jour majeure, on peut découvrir qui seront les prochains personnages inédits à être mis en avant dans le jeu dans sa future version. On découvre donc que Navia sera jouable dès la version 4.3 du jeu, certainement en tant que personnage 5 étoiles étant donné son importance dans l’intrigue de Fontaine. Elle est présente en jeu depuis la 4.0, mais elle ne sera jouable qu’après cette mise à jour. Comme on s’en doutait déjà, elle sera de type Geo.

◆ Nom : Navia

◆ Titre : Nautonière de la rose radieuse

◆ Présidente, dirigeante, commandante en chef et patronne de la Spina di Rosula

◆ Œil divin : Géo

◆ Constellation : Rosa Multiflora#GenshinImpact pic.twitter.com/xGgf7BaIGm — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 6, 2023

Mais elle ne sera pas seule. La version 4.3 permettra aussi d’invoquer Chevreuse (oui oui c’est bien son nom), une artilleuse de type Pyro qui est la capitaine de la patrouille de surveillance spéciale de Fontaine. Un personnage au look assez inédit pour le jeu, et dont la rareté n’est pas encore officialisée (4 étoiles ?).

Chevreuse ‧ Exécutrice de la justice

Capitaine de la patrouille de surveillance spéciale « Tiens-toi bien ou la patrouille va t'attraper ! »

— Avertissement souvent donné aux enfants polissons par des parents exaspérés#GenshinImpact pic.twitter.com/K6jRfZEIoP — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 6, 2023

La version 4.3 devrait en toute logique arriver dans six semaines, donc vers la fin du mois de décembre. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.