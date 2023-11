Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.2 (Furina, Charlotte, nouveaux boss, nouvelle zone…)

Le verdict est rendu

Cette version 4.2 promet d’être explosive, comme nous le montre ce trailer. La quête d’Archon va continuer dans cette mise à jour avec l’acte V, qui marquera la fin des évènements de l’intrigue principale de Fontaine. Autant dire qu’il y aura du beau monde au sein de ce procès géant, avec Neuvilette, Furina (qui aura sa propre quête), Navia et bien d’autres surprises que l’on vous laisse découvrir.

Les bannières de la version 4.2

Cette version 4.2 mettra largement en avant Furina, Archon de Fontaine, et c’est donc sans surprise que l’on a la confirmation qu’elle deviendra jouable dans cette version. Il s’agira évidemment d’un personnage Hydro 5 étoiles, qui maniera une épée à une main.

Elle pourra invoquer des familiers Hydro pour infliger des dégâts en continu ou pour soigner, selon si Furina est entré en Ousia ou en Pneuma (ce qui peut être changé via une attaque chargée). Son déchaînement élémentaire fait apparaitre une version miniature de Fontaine et inflige des dégâts de zone tout en offrant des buffs. Notez aussi que Furina peut marcher sur l’eau.

Charlotte sera de son côté le seul personnage 4 étoiles inédit de cette version, et maniera un catalyseur de type Cryo. Elle combattra en prenant des clichés de ses adversaires, ce qui peut les geler sur place.

Charlotte sera présente sur la première bannière de la version aux côtés de Furina. L’autre personnage 5 étoiles sera Baizhu. Pour ce qui est de la deuxième partie de la version 4.2, on retrouvera Cyno et Ayato sur les bannières.

Les évènements de la version 4.2

Cette version 4.2 apportera son lot de nouveautés avec tout d’abord l’intégration d’une nouvelle zone à explorer dans Fontaine, qui permettra notamment de visiter la fameuse tour que l’on voit au loin dans la région.

On découvrira aussi deux nouveaux boss. Le premier est une baleine géante (Narval stellavore) – mais pas que – que l’on croisera dans la quête d’Archon, et qui fera donc office de nouveau boss majeur à combattre hebdomadairement. Par ailleurs, on découvre que désormais, si vous n’arrivez pas à battre l’un de ces boss, vous pourrez baisser la difficulté de ce dernier. L’autre boss est une créature de type Hydro (Tulpa Hydro), qui est nettement plus petite et qui pourra être combattue de manière plus régulière.

L’évènement principal de cette version sera centré sur la guilde de pêche de Fontaine, et se déroulera en trois activités. La première demandera de résoudre des puzzles avec des circuits à compléter ; la deuxième vous fera plonger sous l’eau pour un peu d’exploration ; et la dernière vous demandera de combattre aux côtés d’un pingouin mécanique. Vous pourrez récupérer moult récompenses ici, comme un exemplaire de Freminet.

Parmi les autres évènements, on retrouve celui centré sur les Fongus que l’on fait combattre façon Pokémon, mais aussi une activité centrée sur la photographie qui demande de prendre des clichés d’objets de certaines couleurs. Enfin, un autre évènement demandera d’enchaîner les combats, avec quelques personnages prêtés pour l’occasion.

Les codes primo-gemmes

Comme d’habitude, trois codes ont été distribués pour obtenir des récompenses. Ces codes sont limités dans le temps et ne fonctionnent que quelques heures. Les voici :

VA97KJNF24UV

NTQP2KPEJMUH

9T96KJNE2LVM

Quand sortira la version 4.2 de Genshin Impact ?

Avec le retard du live, on pouvait craindre que la mise à jour soit elle aussi reportée. Mais ça ne sera heureusement pas le cas, puisque la version 4.2 de Genshin Impact arrivera bel et bien ce mercredi 8 novembre, aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance du jeu aura lieu avec des primo-gemmes à récupérer en guise de compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.