Genshin Impact s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec sa version 6.0, présentée le 29 août

L’une des présentations les plus importantes de l’histoire de ce gacha

Si vous jouez encore à Genshin Impact ou si vous comptez vous y remettre, notez bien dans vos calendriers que la version 6.0 du jeu sera présentée le 29 août prochain dès 13h51 (heure de Paris). C’est précis, mais le show débutera vraiment à 14 heures.

Il faut simplement s’attendre à quelques célébrations diffusées avant et après le live, puisque cette mise à jour est très importante. En plus de présenter une nouvelle région avec tout un casting de nouveaux personnages, HoYoverse devrait en toute logique évoquer l’anniversaire de Genshin Impact, qui arrivera fin septembre et qui coïncidera donc avec cette version 6.0. La communauté espère évidemment que des cadeaux seront annoncés, en marge de la présentation de Nod-Krai et de ses habitants. Le tout sera à suivre sur YouTube ou sur Twitch, et si vous loupez le programme, comptez sur nous pour vous en faire un résumé complet dès la fin de celui-ci.

