Genshin Impact : Toutes les nouveautés de la version 1.3 (Xiao, bannières, événements…)

Six semaines après la sortie de la version 1.2 de Genshin Impact, qui a mis en avant les Monts Dosdragon et les personnages Albedo et Ganyu, la version 1.3 est sur le point de débarquer. Afin de savoir ce qui vous attend dans cette nouvelle mise à jour, on fait le point sur toutes les nouveautés de la version 1.3 de Genshin Impact.

Lumières à l’horizon : nouveau mode et quêtes inédites

Cette version 1.3 se concentrera sur Liyue et n’apportera pas de nouvelle zone, mais elle permettra de découvrir le Festival des Lumières au sein du port. Il s’agira d’un événement qui va illuminer les cieux de Liyue avec un grand festival associé au nouvel an chinois, et de nouvelles quêtes à découvrir auprès des habitants.

On y trouvera notamment le nouveau mode de jeu, Théâtre mécanique. Pour y accéder, il faudra alors terminer les quêtes « L’origine des lanternes » et « Théâtre mécanique à Liyue ». Ce mode permettra de placer des tourelles élémentaires un peu partout sur un terrain prédéfini afin de résister à des vagues successives de monstres. Il sera nécessaire d’échanger une lanterne céleste pour y participer, à chaque fois que l’on tentera le défi, et il ne sera accessible qu’en solo ou à deux joueurs.

La quête d’histoire concernant Xiao « Alatus Nemeseos » sera également accessible et 26 nouvelles quêtes du monde seront disponibles, notamment une quête qui concernera le personnage de Dainsleif.

Au rayon des nouvelles mécaniques, on retrouvera le Transformateur paramétrique, qui permettra de transformer des matériaux de transformation en d’autres matériaux. De nouvelles recettes sont au programmes, tout comme de nouveaux monstres, le Géosaure et le Géosaure antique.

Parmi les changements apportés par cette version 1.3 de Genshin Impact, on retrouvera un Pass de bataille quelque peu modifié, puisqu’il comprendra désormais de la Résine fragile dans les récompenses. Tous les 10 niveaux à partir du niveau 5, vous recevrez ainsi de la Résine fragile.

Guide des événements de la version 1.3

La version 1.3 sera riche en événements, même si la plupart d’entre eux ne commenceront qu’une semaine après l’arrivée de la mise à jour. Voici tout ce qu’il faut retenir concernant les événements de cette version 1.3.

Les couleurs de la fortune

Ce premier événement sera disponible dès le 3 février prochain jusqu’au 10 février et permettra d’obtenir tout un tas de récompenses. Il nécessitera de prendre des photos grâce au Daguerréotype étrange et de les rapporter au PNJ Jitong afin de les échanger contre des objets.

Vous ne pourrez prendre qu’un certain nombre de clichés par jour, et vous pourrez les échanger avec d’autres joueurs afin de compléter votre collection et d’obtenir toutes les récompenses.

Festival des lanternes

Il s’agit là du gros morceau de la mise à jour. Le Festival des lanternes sera divisé en trois parties, et nécessitera d’avoir accompli la quête de Xiao avant d’y participer. Voici les différentes parties de l’événement :

L’origine des lanternes : du 10 au 28 février

L’ombre sous la lumière : du 14 au 28 février

Lanternes sur la mer : du 18 au 28 février

Cet événement permettra de participer au Théâtre mécanique et d’accéder au Marché des lanternes. Vous pourrez y échanger des Talismans de paix pour obtenir des récompenses. Au bout de 1 000 talismans dépensés, vous pourrez obtenir un personnage 4 étoiles au choix parmi :

Ningguang

Xiangling

Xinyan

Beidou

Chongyun

Xingqiu

Illumination de la lanterne

La mise à jour 1.3 donnera accès à de nombreuses récompenses gratuites pour les joueurs. Dès le 26 février, le Festival des lanternes s’approchera de la fin et les joueurs qui se connecteront obtiendront un lot de récompense par jour jusqu’au 2 mars. Voici la liste des récompenses listées par le site officiel :

26 février : Pierre de la fatalité ×1;Crabe doré ×5;Minerai de renforcement mystique ×10

27 février : Résine fragile ×1;Viande façon Dubhe ×5;Leçons du héros ×5

28 février : Pierre de la fatalité ×1;Guide de la Diligence ×3;Mora ×50 000

1er mars: Résine fragile ×1;Guide de l’Or ×3;Minerai de renforcement mystique ×10

2 mars : Pierre de la fatalité ×1;Guide de la Prospérité ×3;Leçons du héros ×5

Reflux des lignes énergétiques

Dès le 26 février et pendant plus d’une semaine, jusqu’au 5 mars, les lignes énergétiques vont avoir droit à un petit boost afin d’améliorer leurs gains.

Cela fonctionnera sur le même principe que la résine condensée, c’est à dire que chaque fleur offrira le double de ses récompenses trois fois par jour. Attention toutefois, il est nécessaire d’utiliser de la résine simple pour profiter de cela.

Les bannières de la version 1.3

Qui dit nouvelle mise à jour dit également nouvelles bannières, et cette version 1.3 risque d’être un peu plus fournies que d’habitude sur ce point là. Voici toutes les bannières de cette mise à jour 1.3 de Genshin Impact.

Invitation scintillante

Date de disponibilité : du 3 au 17 février

La bannière la plus attendue, puisqu’il s’agit de celle mettant en avant Xiao, le nouveau personnage jouable de cette version 1.3. Il s’agit d’un utilisateur de lance de type Anémo, qui est capable d’attaquer à grande vitesse et de faire d’importants dégâts en échange de quelques points de vie. Voici la liste des personnages qui obtiendront un boost d’invocation lors de cette bannière :

Xiao

Xinyan

Beidou

Diona

Danse des lanternes

Date de disponibilité : du 17 février au 2 mars

Cette bannière se concentra pour la première fois sur un personnage 5 étoiles qui était présent dans le roster de base à la sortie, à savoir Kequing, qui utilise une épée à une main et l’élément Electro. Voici la liste des personnages qui obtiendront un boost d’invocation lors de cette bannière :

Kequing

Ningguang

Bennett

Barbara

Incarnation divine

Date de disponibilité : du 3 au 23 février

Pour cette nouvelle bannière d’arme, on retiendra surtout les nouvelles armes 5 étoiles, qui correspondent aux personnages mis en avant dans les bannières. Voici la liste des armes qui obtiendront un boost d’invocation lors de cette bannière :

Lance de jade ailée (Arme d’hast)

Coupeur de jade (Épée à une main)

Flûte (Épée à une main)

Espadon rituel (Épée à deux mains)

Arc rouillé (Arc)

Œil de la perception (Catalyseur)

Lance de Favonius (Arme d’hast)

Une dernière bannière avec Hu Tao ?

On notera donc que les bannières de personnages durent seulement deux semaines dans cette mise à jour, ce qui n’est jamais arrivé. On soupçonne également que Hu Tao pourrait arriver durant les deux dernières semaines de cette mise à jour. Soupçon renforcé par le site officiel, qui déclare :

« D’autres vœux événements de personnage vous attendent prochainement dans la version 1.3, encore un peu de patience ! »

Puisque la bannière spéciale de Kequing prendra fin le 2 mars, et que la mise à jour 1.4 n’est normalement programmée que pour mi-mars, on imagine que Hu Tao se glissera parmi les personnages à invoquer. Etant donné qu’il s’agit d’un personnage farceur, il est possible qu’elle annonce son arrivée de manière surprenante, sans prévenir. Affaire à suivre.

Ajustements de gameplay et correction de bugs

L’une des grandes nouveautés concernant la version 1.3 concerne les ajustements liés aux personnages Géo, à commencer par Zhongli. Décrié à sa sortie, car considéré comme relativement faible pour un personnage 5 étoiles, ce dernier va avoir droit à un boost dans cette version 1.3. Voici les changements indiqués par le site officiel concernant Zhongli :

Ajustement des effets de l’appui long sur la compétence « Dominus Lapidis » :

Effets originaux : Zhongli fait exploser l’élément Géo contenu dans les environs, entraînant les effets suivants : Un bouclier de jade capable d’absorber une quantité de DGT proportionnelle aux PV max de Zhongli est généré, efficace à 250 % contre les DGT Géo ; Inflige des DGT Géo de zone ; Absorbe l’élément Géo des cibles proches affectées par l’élément Géo (jusqu’à 2 cibles max). Cet effet n’inflige pas de DGT.

Effets après ajustement : Zhongli fait exploser l’élément Géo contenu dans les environs, entraînant les effets suivants : Une Dorsale rocheuse est créée si le nombre maximum de Dorsales rocheuses sur le terrain n’est pas atteint ; Un bouclier de jade capable d’absorber une quantité de DGT proportionnelle aux PV max de Zhongli est généré, efficace à 150 % contre les DGT élémentaires et physiques ; Lorsqu’un bouclier de jade protège un personnage, les RÉS élémentaire et physique des ennemis proches sont réduites de 20 %. Cet effet n’est pas cumulable. Inflige des DGT Géo de zone ; Absorbe l’élément Géo des cibles proches affectées par l’élément Géo (jusqu’à 2 cibles max). Cet effet n’inflige pas de DGT.



Ajustement des effets de l’aptitude « Domination de la Terre » :

Effets originaux : Chute de météore inflige un bonus de DGT équivalant à 33 % des PV max de Zhongli.

Effets après ajustement : Augmente les DGT infligés par les attaques de Zhongli citées ci-dessous en fonction de ses PV max : Augmentation de DGT des attaques normales, chargées et descendantes : 1,39 % des PV max ; Augmentation de DGT de dorsale rocheuse, de DGT de résonance et de DGT de l’appui long de « Dominus Lapidis » : 1,9 % des PV max ; Augmentation de DGT de « Chute de météore » : 33 % des PV max.



Le bouclier Géo va aussi être buffé de manière plus globale, ce qui vaudra pour les personnages comme Noëlle ou le Voyageur. Ce dernier va aussi recevoir une amélioration concernant son aptitude « Roc Inamovible ».

Parmi les autres corrections, l’aptitude « Vicissitude » de Mona sera corrigée, et le tir à l’arc sera amélioré pour ne pas être bloqué. Plusieurs bugs et soucis d’interface seront aussi revus.

Quand la version 1.3 sera disponible ?

La version 1.3 de Genshin Impact sera disponible dès le 3 février à 6 heures du matin selon le site officiel. Si l’on se fie aux précédentes mises à jour, on peut penser que les serveurs seront disponibles avant cet horaire.

Comme pour toutes les mises à jour, 300 primo-gemmes seront offertes à tous ainsi que 60 primo-gemmes par heure durant le temps de la maintenance.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Vous pouvez déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu, tandis que l’on vous en prépare de nouveaux qui concerneront cette mise à jour 1.3.