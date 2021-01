Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.3

Maintenant que les joueurs ont bien exploré les Monst Dosdragon à l’occasion de la version 1.2 de Genshin Impact, miHoYo a levé le voile dans un stream spécial afin de voir ce qui nous attend pour la version 1.3. On récapitule ici tout ce qu’il faut retenir et tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.3 de Genshin Impact.

Un nouveau mode de jeu

Cette mise à jour s’intitulera donc Lumières à l’horizon et mettre en place de nouveaux événements. Soyons clairs dès le début, aucune nouvelle zone n’est à attendre dans la version 1.3 contrairement à la 1.2.

Les joueurs seront ici amenés à participer au Festival des Lanternes au sein du port de Liyue, où ils pourront remplir diverses quêtes et demandes de la part des habitants pour exaucer leurs vœux.

Cela amènera bien entendu de nouveaux objets à obtenir. On note l’apparition d’un PNJ qui vous demandera de photographier des animaux et des ennemis particuliers à plusieurs endroits du monde, en échange de récompenses là aussi.

Le plus gros ajout de gameplay concerne un nouveau mode de jeu, nommé le Théâtre mécanique, qui consiste à protéger une zone façon tower-defense.

On a pu voir que les joueurs pourront entrer dans un donjon spécifique et mettre en place des tours élémentaires sur le terrain à des endroits spécifiques, qui serviront à attaquer plusieurs vagues d’ennemis. Au fur et à mesure de la progression, il sera possible d’acheter de nouvelles tours et de faire face à des défis plus grands.

Quand arrivera la bannière de Xiao ?

Vous vous en doutez si vous suivez assidument l’actualité du jeu, Xiao est bien le prochain personnage à rejoindre Genshin Impact. Il s’agit donc d’un utilisateur de lance de type Anémo, qui est capable d’attaquer à grande vitesse, notamment en effectuant une attaque en dash ou en passant en mode berserker pour attaquer sans relâche (ce qui lui fait perdre des PV).

Sa bannière, où il sera le seul nouveau personnage disponible, sera disponible dès le 3 février prochain. Contrairement à ce que l’on pensait, c’est Keqing qui arrivera ensuite avec sa propre bannière, dès le 17 février.

Etant donné qu’on a l’habitude de voir des bannières durer trois semaines, on peut s’étonner du fait que la bannière de Xiao pourrait durer seulement deux semaines (à moins que deux bannières coexistent). Etant donné que le délai vers la version 1.4 sera logiquement de six semaines, peut-on s’attendre à une nouvelle bannière après celle de Kequing, qui pourrait aussi durer deux semaines ? Cela serait peut-être l’occasion d’introduire Hu Tao, que l’on pensait voir aujourd’hui, mais rien n’est confirmé.

Les autres nouveautés

S’il n’y a pas de nouvelle zone à explorer, les joueurs pourront faire la rencontre d’un nouveau type d’ennemi et d’un nouveau boss, qui semble déjà redoutable.

Parmi les choses à retenir, on notera que le support manette pour les possesseurs de smartphones iOS 14 sera bien mis en place durant la version 1.3.

Quelques ajustements seront faits pour améliorer la vie des joueurs avec un système de transmutation, qui permet de transformer des pierres élémentaires d’un type à un autre en échange de matériel. Un nouvel objet, le Transformateur paramétrique, permettra aussi de se débarrasser des ressources non-utilisées pour en obtenir d’autres à la place.

Des entrées seront ajoutées aux archives, comme les animaux domestiques et les nouveaux ennemis. Un nouvel événement temporaire sera disponible à la guilde des aventuriers pour récupérer des objets et des primo-gemmes.

En plus de cela, de nombreuses récompenses seront données lors du festival, et il sera possible d’amasser plus de 1 600 primo-gemmes et des matériaux comme une Couronne de la Sagesse. De plus, un personnage 4 étoiles sera offert parmi le choix suivant :

Ningguang

Xiangling

Xinyan

Beidou

Chongyun

Xingqiu

Quand arrivera la version 1.3 de Genshin Impact ?

Comme prévu, cette version 1.3 arrivera juste après la fin de la bannière Ganyu. Il sera donc possible de découvrir cette nouvelle version dès le 3 février prochain. Une maintenance devrait logiquement avoir lieu aux alentours de 4 heures de matin si l’on se réfère aux précédentes mises à jour.

En plus de cette bonne nouvelles, 3 codes cadeaux ont été partagés permettant d’obtenir des primo-gemmes et des objets en plus :

jSSK8n23jzR

nBEm3myAL2b

dU2mhjQL1ZT

En attendant cette version 1.3, vous pouvez toujours consulter tous nos guides sur Genshin Impact.