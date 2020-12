Genshin Impact : tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.2

Avec sa mise à jour 1.1, Genshin Impact avait introduit de nouveaux personnages jouables et des mécanismes inédits. L’arrivée de la version 1.2 est donc forcément très attendue, d’autant plus que celle-ci promet d’apporter une toute nouvelle zone à explorer. Histoire de résumer ce qui arrivera avec cette version, voici tout ce qu’il faut attendre de la mise à jour 1.2 de Genshin Impact.

Une nouvelle zone à découvrir

C’est l’ajout majeur de cette version 1.2. Depuis la sortie de Genshin Impact, c’est la première fois que la carte du jeu va s’agrandir avec une zone inédite à explorer : Les Monts Dosdragon. Cette zone se situe au sud de Mondstadt.

On a déjà pu voir des images de cette zone dans le précédent trailer, avec des hautes montagnes à gravir et un climat loin d’être amical. En effet, durant votre progression dans cette zone, vos personnages subiront le Grand Froid, une altération qui grandira au fil du temps jusqu’à infliger des dégâts si vous ne trouvez pas un coin où vous réchauffer.

Bien entendu, cette nouvelle zone comportera de nombreux secrets à découvrir, des énigmes et des coffres à trouver, ainsi que des quêtes à accomplir. On y trouvera également un nouveau donjon, le Pic de Vindagnyr. Cette nouvelle instance permettra de mettre la main sur des sets d’artefacts Briseur de glace et Âme des profondeurs.

Enfin, on notera l’arrivée de l’Arbre permagelé, qui donnera accès à de nombreuses récompenses comme des pierres de fatalité ou de la destinée, un planeur, des armes et de nouveaux gadgets. Pour obtenir tout cela, il faudra trouver des Agates pourpres dans cette nouvelle zone pour les échanger à l’Arbre.

De nouvelles bannières

Qui dit mise à jour dit également nouvelles bannières, et celle de Zhongli est sur le point de prendre fin. La prochaine bannière d’invocation pour des personnages concernera Albedo, alchimiste en chef des Chevaliers de l’Ordre de Favonius.

Comme précisé auparavant, ce dernier est un combattant de type Géo, utilisant une épée à une main. Il sera donc le focus de la nouvelle bannière, et sera accompagné de Sucrose, Bennett et Fischl. Sa quête d’histoire « Princeps Cretaceous – Acte 1 » sera disponible dès la mise en ligne de la version 1.2.

Vous l’aurez compris, aucun personnage 4 étoiles inédit ne sera présent dans cette bannière. Il faudra donc certainement attendre la bannière réservée à Ganyu, qui devrait arriver aux alentours de mi-janvier, pour peut-être découvrir Rosaria, dont on a déjà vu une image précédemment.

Une nouvelle bannière d’armes sera aussi disponible en même temps que celle consacrée à Albedo, et permettra d’obtenir une toute nouvelle arme, l’épée à une main Tranche-sommets (qu’on imagine être l’arme parfaite pour Albedo), en plus d’autres armes déjà connues.

Des événements inédits

L’événement principal de cette nouvelle mise à jour se nommera « Craies et Dragon« , et durera jusqu’au 5 janvier prochain. On ne sait pas encore exactement en quoi cet événement consistera, mais il est noté qu’il mettra à l’épreuve les joueurs avec plusieurs défis à relever dans la zone des Monts Dosdragon.

Cela permettra d’obtenir des essences qui pourront être dépensées dans la boutique de l’événement. L’épée à une main « Croc suppurant » pourra être obtenue de cette façon.

Un autre événement sera mis en place et s’intitulera « Réunion stellaire« . Ce dernier sera un peu spécial puisqu’il s’adressera uniquement aux joueurs qui n’ont pas joué depuis plusieurs semaines au jeu, afin de les faire revenir avec plusieurs récompenses à la clé.

Si votre niveau d’aventure est au moins de niveau 10, et que vous n’avez pas joué au jeu depuis 14 jours ou plus, vous pourrez participer à cet événement qui vous fera gagner des primo-gemmes, des résines fragiles et d’autres récompenses, comme l’épée à une main « Tailleur de pierre (prototype) ». Il faudra ainsi se connecter au jeu, participer à des quêtes et terminer des donjons pour obtenir ces récompenses.

Bonne nouvelle pour tout le monde, désormais, les événements ne consommeront plus de résine, ce qui veut dire que l’on pourra participer à ces quêtes ou défis sans dépenser cette « monnaie » si précieuse.

Les autres nouveautés (monstres inédits, Profondeurs spiralées etc.)

En plus de tout cela, cette nouvelle zone permettra de donner un vent de fraîcheur (sans mauvais jeu de mot) au quotidien sur le jeu, puisque de nouvelles quêtes quotidiennes feront leur apparition, tout comme de nouveaux objectifs pour le Pass de bataille. Il faudra ainsi terminer la Chambre d’Or, et donc battre Tartaglia afin de gagner des points en plus.

Puisque l’on s’aventurera dans une contrée inconnue, il faut aussi s’attendre à croiser de nouveaux monstres, comme les ennemis suivants :

Brutoshaman Cryo

Brutocollinus avec bouclier Cryo

Brutocollinus givré

Brutoviandu avec bouclier Cryo

Chef Brutogivré

Mage Cryoluciole

Cryoluciole

Colosse des ruines

Autant dire que les personnages Pyro ne seront pas de trop dans votre équipe pour faire face à cela. On note également de nouveaux animaux, des recettes inédites et des succès en plus, qui permettront de débloquer des thèmes aux couleurs de la zone.

Autre nouveauté importante, les récompenses d’élévation de personnages. A chaque fois que vous monterez un personnage au niveau 20, 50 et 70, vous obtiendrez une pierre de la destinée. Cet effet devrait être rétroactif.

Le mode photo sera mis à jour avec un nouveau gadget, le Daguerréotype, qui s’obtiendra après la quête « Cheeeeese » On pourra ainsi avoir droit à plus de possibilités pour les photos, comme de nouvelles expressions faciales.

Les Profondeurs spiralées vont être frappées par le Grand Froid, qui interviendra dans les étages 9 et 10, avec des braseros disposés dans l’arène pour se réchauffer. A l’étage 11, c’est une tempête de foudre qui viendra frapper les joueurs, tandis que l’étage 12 permettra de faire briller les personnages Géo en augmentant leurs dégâts.

On notera en vrac l’apparition d’un tchat individuel, de nouvelles fonctionnalités pour suivre des repères indiqués sur la carte, des détails en plus dans les Archives, la possibilité de refaire un donjon sans sortir de celui-ci, ainsi que la lecture automatique des dialogues, pour les joueurs pressés.

Quand aura lieu la mise à jour 1.2 ?

La mise à jour 1.2 aura lieu le 23 décembre à 6 heures du matin chez nous, et devrait durer approximativement 5 heures. Pour s’excuser de la gêne occasionnée, miHoYo offrira 300 primo-gemmes à tous les aventuriers qui sont au moins au niveau 5 d’aventure, en plus de 60 primo-gemmes à chaque heure de maintenance (donc 300 primo-gemmes de plus logiquement).

La liste des correctifs de la version 1.2

Voici les changements qui seront apportés à certain personnages à l’occasion de la version 1.2. Notez que les demandes de buffs de Zhongli ont bien été pris en compte par miHoYo, et ceux-ci devraient arriver à l’occasion de la mise à jour 1.3. En attendant, voici ce que le site officiel du jeu indique pour les correctifs à venir :

Système

Optimisation de la page « Échange astral » de la boutique : l’onglet « Échange Primo-gemmes » a été déplacé en dernière position.

de la boutique : l’onglet « Échange Primo-gemmes » a été déplacé en dernière position. Amélioration du système de récompenses des donjons et des Fleurs des lignes énergétiques : elles s’ajouteront directement dans votre inventaire.

: elles s’ajouteront directement dans votre inventaire. L’hôte de la session peut mettre fin au mode multijoueur.

Lorsque l’hôte ou un invité se voit déconnecté du mode multijoueur lors d’un défi de donjon en cours, cela n’affectera pas les autres joueurs de la session.

Autres