Genshin Impact : La version 6.2 du jeu est maintenant disponible, avec deux nouveaux personnages
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Avec sa région de Nod-Krai, Genshin Impact est entré dans un chapitre important de son histoire, qui fait enfin avancer le scénario principal de manière un peu plus drastique. Cet effort se poursuit aujourd’hui avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour, qui permet de continuer notre aventure dans cette zone tout en rencontrant des tas de personnages centraux.
Invoquez Durin dès maintenant
Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 6.2 de Genshin Impact afin de continuer la quête d’Archon au sein de la région de Nod-Krai, dans laquelle le personnage de Columbina sera encore une fois mis en avant. Mais cette dernière n’est toujours pas jouable (ce n’est que partie remise), étant donné que cette nouvelle version du jeu préfère se concentrer sur Durin (de type Pyro/épée à une main), autre personnage très important dans l’univers du jeu, qui peut maintenant être invoqué.
Il n’est pas le seul personnage inédit de cette mise à jour, puisque Jahoda est également de la partie. Contrairement à Durin qui est un personnage 5 étoiles, Jahoda est quant à elle un personnage 4 étoiles (de type Anemo/arc), qui pourra notamment vous soigner. Cette mise à jour apportera aussi de nouveaux événements pour faire le plein de récompenses, tandis que le mode Paradisia milliastral va lui aussi s’enrichir avec de nouveaux costumes pour vos avatars.
Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 28/08/2020