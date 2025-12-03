Genshin Impact : La version 6.2 du jeu est maintenant disponible, avec deux nouveaux personnages

Invoquez Durin dès maintenant

Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 6.2 de Genshin Impact afin de continuer la quête d’Archon au sein de la région de Nod-Krai, dans laquelle le personnage de Columbina sera encore une fois mis en avant. Mais cette dernière n’est toujours pas jouable (ce n’est que partie remise), étant donné que cette nouvelle version du jeu préfère se concentrer sur Durin (de type Pyro/épée à une main), autre personnage très important dans l’univers du jeu, qui peut maintenant être invoqué.

Il n’est pas le seul personnage inédit de cette mise à jour, puisque Jahoda est également de la partie. Contrairement à Durin qui est un personnage 5 étoiles, Jahoda est quant à elle un personnage 4 étoiles (de type Anemo/arc), qui pourra notamment vous soigner. Cette mise à jour apportera aussi de nouveaux événements pour faire le plein de récompenses, tandis que le mode Paradisia milliastral va lui aussi s’enrichir avec de nouveaux costumes pour vos avatars.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.