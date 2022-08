Gamescom : The Callisto Protocol, The Expanse et le DLC de Dying Light 2 seront présents à la cérémonie

L’Opening Night Live de la Gamescom aura lieu dans une semaine tout pile, et l’excitation commence petit à petit à monter. On s’attend à ce que le show de Geoff Keighley nous parle d’une trentaine de jeux, et Sonic Frontiers ainsi que d’autres jeux ont déjà confirmé leur présence. Le présentateur continue à détailler le programme de la soirée dans une série de tweets, en annonçant notamment que The Callisto Protocol sera lui aussi présent.

Next Tuesday, brand new gameplay from @Callistothegame will debut

during Opening Night Live.@glenschofield is flying all the way to @gamescom to join me LIVE on stage.

I saw a sneak preview of this demo and it's even a step beyond the @summergamefest footage!

Live Tuesday! pic.twitter.com/UxXD2JmDCs

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2022