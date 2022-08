Gamescom : L’Opening Night Live se précise, déjà deux jeux annoncés pour la conférence

Le Summer Game Fest de cette année n’aura pas été particulièrement marquant, alors beaucoup espèrent que l’Opening Night Live de la Gamescom nous réserve un peu plus de surprises. Le show organisé par Geoff Keighley, toujours lui, aura lieu le 23 août prochain, soit dans peu de temps, l’occasion pour l’animateur de se livrer à quelques confidences pour bien vanter son show, afin que tous les projecteurs soient braqués sur la cérémonie le jour J.

It's true: @sonic_hedgehog is coming to @gamescom Opening Night Live!

Tune in live on Tuesday, August 23 for a world premiere new look and news about SONIC FRONTIERS during OPENING NIGHT LIVE!

Stream it anywhere at 8 pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/BqEIUkMD73

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022