Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play

Path of Exile 2 passe à la vitesse 1.0

Le compte à rebours est donc lancé pour Path of Exile 2 qui s’apprête enfin à sortir dans sa version 1.0 après deux années d’accès anticipé, Grinding Gear Games ayant alors choisi la scène de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026 pour annoncer la nouvelle via une bande-annonce.

Un compte à rebours affichant désormais moins de 4 mois au compteur, le 11 décembre prochain étant la date à marquer d’une croix blanche dans les agendas. Cerise sur le gâteau, le jeu optera pour le modèle free-to-play et sera donc accessible à tous, tout comme le premier opus dont le succès n’est plus à prouver.

Pour l’occasion, une nouvelle classe sera également jouable avec le Duelliste. Ce qui introduira notamment un type d’arme jusqu’alors inédit : les épées, et dont nous pouvons justement découvrir un aperçu du gameplay dans la bande-annonce. Et autant dire que les ennemis n’ont qu’à bien se tenir !

En attendant, notez qu’il est possible de s’inscrire sur le site officiel pour recevoir les dernières actualités, mais aussi pour débloquer des récompenses exclusives en jeu au fil des différents paliers suivants :

Palier 1 : Couronne d’Âmeflamme (accessoire de casque)

: Couronne d’Âmeflamme (accessoire de casque) Palier 2 (1 million d’inscriptions) : Effet d’arme d’Âmeflamme

(1 million d’inscriptions) : Effet d’arme d’Âmeflamme Palier 3 (2 millions d’inscriptions) : Portail d’Âmeflamme

(2 millions d’inscriptions) : Portail d’Âmeflamme Palier 4 (3 millions d’inscriptions) : Ailes de la Chimère Enchaînée

(3 millions d’inscriptions) : Ailes de la Chimère Enchaînée Palier 5 (4 millions d’inscriptions) : Sanglier Né de la Souillure (familier)

Pour rappel, Path of Exile 2 sortira donc officiellement en version 1.0, et sera jouable gratuitement dès le 11 décembre 2026 sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC via Steam et l’Epic Games Store.