Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement

Worms: Galatic Tactics – les vers se rebellent (encore)

Vous espériez retrouver Worms dans un jeu 2D rafraîchissant les célèbres mécaniques de franchise ? Manqué, au moins dans un avenir proche. Team17 et Absolutely Games viennent d’annoncer Worms: Galactic Tactics, un titre en 3D misant sur la stratégie et les mécaniques rogue-lite. Les vers vont devoir relever le défi du Galactic Gauntlet, un match à mort en plusieurs étapes où chaque combat apporte son lot de nouveaux ennemis, de puissantes améliorations et « d’occasions inédites de semer la pagaille ! ».

Comme dans tous tactical qui se respecte, il faudra planifier les actions, améliorer les armes et tout faire pour avancer afin de confronter l’Empereur Flugg. De nombreux éléments de la licence Worms seront de la partie, à commencer par des décors entièrement destructibles. Les armes iconiques seront de la partie et il sera possible de les modifier et de les améliorer au fil de la progression. Chaque victoire permettra d’obtenir de quoi progresser, comme on peut le lire dans le communiqué :

Amplifiez vos tirs de bazooka, drainez la vie avec un Poing de feu, étourdissez vos ennemis avec le Grappin, générez des boucliers, propulsez vos adversaires dans les airs, renforcez vos alliés, mettez le feu à la carte, et bien plus encore ! Combinez les modifications pour créer des équipements allant du plus pratique au plus hilarant. Affrontez des défis tactiques de plus en plus intenses à travers des arènes façonnées à la main, de Candyland au palais de l’Empereur. Lorsque vous finirez inévitablement par périr, récoltez votre Jus pour améliorer vos vers, puis replongez immédiatement dans l’action.

Le titre prévoit également des affrontement entre joueurs en 1v1, aussi bien en local qu’en ligne. Pour les adeptes du style, il sera bien évidemment possible de personnaliser ses vers à l’aide de chapeaux et de différentes tenues à débloquer. Worms: Galactic Tactics arrivera PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, et PC via Steam. Pour le reste, Team17 a simplement annoncé qu’un autre Worms était actuellement en développement, probablement quelque chose de plus classique.