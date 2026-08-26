Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – On a joué à l’extension et à la version Switch 2

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Les fans de Dragon’s Dogma 2 ont bien failli abandonner l’idée d’une extension avant que Capcom n’annonce finalement la bonne nouvelle lors du dernier Nintendo Direct. Le RPG de Capcom reste un AAA assez atypique dans l’industrie, mais malgré ses bizarreries, il possède un charme et des qualités indéniables. Poursuivre notre aventure en tant qu’Insurgé dans un nouveau contenu est donc tout ce que l’on espérait, mais à quoi faut-il s’attendre exactement ? Nous avons pu jouer en avant-première à Dark Arisen dans les locaux de Capcom et avons même eu l’occasion de prendre en main la version Switch 2.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen // Source : Capcom

Pour cette preview, on précise que nous avons joué sur une version PS5 en cours de développement.

Dark Arisen II : le retour

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Un nouveau chemin // Source : ActuGaming

En tout cas, la première chose à savoir, c’est qu’avec Dark Arisen, Capcom cherche clairement à offrir à Dragon’s Dogma 2 un véritable contenu de haut niveau ainsi qu’une nouvelle boucle de progression capable de nous tenir sur la durée.

On retrouve ainsi un esprit assez proche de celui de l’Île de l’Amertume du premier Dark Arisen, mais transposé cette fois dans une vaste région ouverte.

Le principal ajout est en effet l’introduction d’une toute nouvelle région appelée Norgan, située très loin au nord du continent. Il s’agit d’un ancien territoire qui aurait autrefois prospéré grâce au commerce et aux échanges avec des régions comme Vermund, avant de sombrer.

Les conditions climatiques extrêmes ainsi qu’une catastrophe encore mystérieuse auraient participé à sa disparition. La région est désormais considérée comme abandonnée.

Des phénomènes étranges commencent toutefois à s’y produire, poussant notre Insurgé à partir enquêter. Il rencontrera notamment Eir, une mystérieuse femme liée à l’un des principaux éléments de cette nouvelle histoire : le Dragon déchu immortel.

Dragon’s Dogma 2 avec de la neige

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – « Que vois-je ? » // Source : ActuGaming

Malgré tout l’amour que l’on porte à Dragon’s Dogma 2, il faut bien avouer que le jeu a pris un petit coup de vieux sur le plan graphique.

Il est encore difficile de juger l’ensemble des paysages que Norgan nous réserve, mais pour le moment, rien ne se démarque véritablement, en dehors de ses environnements enneigés.

En revanche, nous sommes beaucoup plus emballés par l’exploration, qui promet davantage de verticalité ainsi que de nombreux donjons et salles secrètes à découvrir.

L’une des nouveautés de l’extension permet d’ailleurs d’utiliser des échelles de corde afin de monter ou descendre plus facilement et ainsi atteindre certains endroits.

De plus, même si nous n’en avons pas encore fait l’expérience, Capcom promet des blizzards réduisant fortement la visibilité, des avalanches ou encore des interactions avec les stalactites de glace.

Reliques Hunter

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Mamie Relique // Source : ActuGaming

La nouveauté la plus importante de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, c’est sans aucun doute le système de reliques. Durant nos expéditions à Norgan, on récupère des objets qu’il faut ensuite faire évaluer auprès d’un PNJ afin de découvrir ce qu’ils contiennent réellement.

Il peut notamment s’agir d’armes ou d’équipements. Chacun d’eux dispose de compétences particulières permettant d’orienter davantage son style de jeu. D’après ce que nous avons pu constater, ces reliques s’obtiennent assez facilement, notamment en les récupérant sur les cadavres des monstres.

Toutefois, chaque relique possède un niveau de rareté différent et, bien entendu, les plus précieuses s’obtiennent sur les créatures les plus coriaces. Cela fait d’ailleurs plaisir de constater que la difficulté semble à la hauteur des attentes.

Malgré un personnage avoisinant le niveau 50, un simple Troll des neiges nous paraissait déjà presque impossible à vaincre. Capcom semble donc vouloir mettre pleinement à contribution ce nouveau système de reliques, qui permet effectivement de profiter de statistiques et de capacités loin d’être négligeables.

Évidemment, tout cela devrait passer par de nombreuses sessions de farm, mais nul doute que les amateurs du RPG n’y verront pas d’inconvénient, surtout ceux qui ont déjà bien poncé le endgame du jeu de base.

Le RPG avance ses pions

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Qui est-elle ? // Source : ActuGaming

En matière de système de combat, Dragon’s Dogma reste évidemment très solide et Capcom a même renforcé sa formule avec l’ajout de boutons supplémentaires permettant d’équiper davantage de compétences. Une évolution d’autant plus intéressante que chaque classe disposera de nouvelles capacités à débloquer et à équiper.

Cela apporte davantage de polyvalence afin de s’adapter à un plus grand nombre de situations, tout en renforçant potentiellement certaines classes moins populaires comme l’Illusionniste. Autre bon point de cette extension : le bestiaire semble bien plus étoffé que celui du jeu de base.

Comme on pouvait s’y attendre, Capcom se contente surtout de nous offrir davantage de possibilités pour nous défouler sans véritablement chambouler la formule, mais c’est exactement ce que l’on demande dans le cas présent. Explorer cette nouvelle région et grimper sur des monstres gigantesques aux côtés de nos Pions reste tout ce que l’on pouvait espérer de mieux.

Nous avons d’ailleurs terminé notre session par un combat contre le fameux Dragon déchu, qui annonce du bon pour la suite.

La prise en main était finalement assez courte et il nous tarde surtout de découvrir ce que les donjons promis nous réservent. À côté de cela, nous avons déjà qu’un mode difficile est aussi dans les cartons. On espère cependant que Capcom proposera également un véritable contenu endgame capable de nous pousser davantage dans nos retranchements, notamment pour exploiter pleinement le système de reliques.

Que vaut la version Switch 2 de Dragon’s Dogma 2 ?

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Dragon des glaces sur Switch 2 // Source : ActuGaming

En marge de cette prise en main sur PS5, nous avons également pu essayer rapidement la version Switch 2. Nous avons notamment affronté un dragon des neiges en mode portable. Par ailleurs, nous avons aussi pu observer du gameplay capturé directement sur la console en mode docké.

Même s’il faudra vérifier quelques points importants sur la version finale (notamment du côté de Vernworth qui provoquait d’importantes chutes de framerate sur PC à la sortie), la version Switch 2 de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen nous a laissé une impression plus que satisfaisante.

Cela reste à confirmer, mais il semble que nous soyons face à un framerate adaptatif en mode docké, oscillant entre 30 et 40 FPS. Malgré le dynamisme soutenu des combats et le nombre d’éléments affichés à l’écran, la console de Nintendo semble plutôt bien tenir le choc.

Il faut dire que Capcom mise beaucoup sur la Switch 2 et propose jusqu’ici des versions particulièrement bien optimisées de ses grosses productions, avec Pragmata et Resident Evil Requiem en tête.

Cette première prise en main de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen nous laisse donc sur une impression particulièrement encourageante. Sans chercher à bouleverser une formule qui fonctionne toujours aussi bien, Capcom semble avoir surtout voulu répondre aux attentes des Insurgés les plus investis avec une région plus exigeante, un bestiaire enrichi et surtout ce nouveau système de reliques qui pourrait donner un véritable second souffle à la progression. Il faudra évidemment attendre de découvrir l’ampleur de Norgan et la qualité de ses donjons pour savoir si cette extension tiendra toutes ses promesses. Mais l’envie de repartir à l’aventure avec nos Pions est déjà bien présente. Quant à la version Switch 2, elle constitue pour le moment une autre bonne surprise, sous réserve que ses performances restent aussi solides dans les zones les plus exigeantes du jeu.

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