AION 2 se dévoile un peu plus en vidéo avant sa sortie mondiale

AION 2 profitera d’une grande verticalité

AION 2 a montré lors de cette soirée le cœur de son expérience, à savoir la verticalité des combats et la liberté d’exploration du monde ouvert. Le MMO est connu pour ses combats aériens, terrestres et même sous-marins, alors les combats risquent d’être riches en momentum avec les actions sans ciblage automatique.

Grâce à la technologie World Partition d’Unreal Engine 5, les joueurs pourront vaquer à diverses occupations sur une carte immense : elle sera 36 fois plus grande que celle du premier titre.

Pour faire un rapide rappel des éléments clés du jeu, sachez que vous aurez accès à 8 classes au lancement, à plus de 200 donjons aussi bien solo qu’en coop, mais surtout au retour des batailles de forteresse et de la zone contestée des Abysses pour les batailles en PvPvE.

D’ailleurs, un événement a été annoncé : le festival Shugo. Ce dernier mettra les joueurs au défi (vitesse, adresse, défense, etc) pour débloquer des objets de cosmétique, des ailes, mais aussi des familiers.

Quand sortira AION 2 ?

AION 2 est pour très bientôt puisqu’il sera disponible dès le 30 septembre pour toutes les personnes ayant acheté le pack fondateur. Sinon, pour les autres, il faudra attendre le 5 octobre pour se lancer dans la grande aventure.

Néanmoins, avant le lancement officiel, NC organisera un test d’envergure, le Launch Scale Test, les jeudi 17 et vendredi 18 septembre. Il est possible de s’inscrire via la page Steam, alors n’attendez plus ! D’ailleurs, cet essai visera à reproduire les conditions réelles d’exploitation pour vérifier la stabilité des serveurs et de l’infrastructure, tout en offrant aux joueurs l’occasion de découvrir le jeu en avant-première.

N’oubliez pas que AION 2 est uniquement disponible sur PC, via Steam et PURPLE.