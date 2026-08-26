AION 2 se dévoile un peu plus en vidéo avant sa sortie mondiale

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

La cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2026 aura été riche en bandes-annonces et NCSoft n’a pas manqué de (re)dévoiler divers titres, notamment AION 2. Dans ces nouvelles images, le studio a proposé un trailer axé sur le monde ouvert sous Unreal Engine 5 et sur les mécaniques de combat.

AION-2-vignette
Source : NCSoft

AION 2 profitera d’une grande verticalité

AION 2 a montré lors de cette soirée le cœur de son expérience, à savoir la verticalité des combats et la liberté d’exploration du monde ouvert. Le MMO est connu pour ses combats aériens, terrestres et même sous-marins, alors les combats risquent d’être riches en momentum avec les actions sans ciblage automatique.

Grâce à la technologie World Partition d’Unreal Engine 5, les joueurs pourront vaquer à diverses occupations sur une carte immense : elle sera 36 fois plus grande que celle du premier titre.

Aion-2-classes

Les classes dans AION 2 // Source : NCSoft

Pour faire un rapide rappel des éléments clés du jeu, sachez que vous aurez accès à 8 classes au lancement, à plus de 200 donjons aussi bien solo qu’en coop, mais surtout au retour des batailles de forteresse et de la zone contestée des Abysses pour les batailles en PvPvE.

D’ailleurs, un événement a été annoncé : le festival Shugo. Ce dernier mettra les joueurs au défi (vitesse, adresse, défense, etc) pour débloquer des objets de cosmétique, des ailes, mais aussi des familiers.

Quand sortira AION 2 ?

AION 2 est pour très bientôt puisqu’il sera disponible dès le 30 septembre pour toutes les personnes ayant acheté le pack fondateur. Sinon, pour les autres, il faudra attendre le 5 octobre pour se lancer dans la grande aventure.

Aion-2-vol

Le vol dans AION 2 // Source : NCSoft

Néanmoins, avant le lancement officiel, NC organisera un test d’envergure, le Launch Scale Test, les jeudi 17 et vendredi 18 septembre. Il est possible de s’inscrire via la page Steam, alors n’attendez plus ! D’ailleurs, cet essai visera à reproduire les conditions réelles d’exploitation pour vérifier la stabilité des serveurs et de l’infrastructure, tout en offrant aux joueurs l’occasion de découvrir le jeu en avant-première.

N’oubliez pas que AION 2 est uniquement disponible sur PC, via Steam et PURPLE.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Aion 2
Aion 2
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC

pc
Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre

ps5 xbox series switch 2
Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – On a joué à l’extension et à la version Switch 2
dragon-dogma-2-dark-arisen-capcom-2
Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play
pc ps5 xbox series
Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play
Metro 2039 – On a joué à ce nouvel épisode qui promet d’être encore plus sombre
pc ps5 xbox series
Metro 2039 – On a joué à ce nouvel épisode qui promet d’être encore plus sombre
Silver Palace dépasse un cap important pour Elementa et dévoile un mode de jeu
pc ios android
House of Greed dévoile un peu plus Silver Palace Si vous ne le savez pas encore, Silver Palace est le prochain jeu mobile de type gacha du studio Elementa. Il vient tout récemment de dépasser les 10 millions de préinscriptions, alors pour célébrer en grande pompe cet événement majeur, un nouveau trailer a été présenté lors de la Gamescom. Cette bande-annonce nommée “House of Greed” met un peu en lumière Firtho, le personnage légiste, qui examine un corps mystérieux enduit de silverium. On comprend ensuite qu'Ashley, Gratia, Red Rose et le personnage de base du jeu seront au cœur de cette intrigue. Or, ce n’est pas tout, car cette bande-annonce a permis de (re)découvrir les finish de certains personnages, ainsi que différentes séquences de gameplay. Attention, de nombreux éléments sont mélangés, notamment certains boss que l’on pouvait voir lors des démos présentes lors de la Japan Expo. Ainsi, tous les éléments vus ne feront pas forcément partie de ce “chapitre” qui devrait se centrer sur l’enquête autour du corps étudié par Firtho. Plus d’infos concernant Silver Palace Comme on a pu vous le dire juste avant, Silver Palace est un jeu mobile de type gacha. Néanmoins, ce dernier sera aussi disponible sur PlayStation et PC. Pour cette dernière plateforme, sachez que Silver Palace tournera sur Unreal Engine 5 et intégrera le DLSS 4.5 de NVIDIA, ainsi que tout le florilège du Ray Tracing. Silver Palace se distingue par sa direction artistique victorienne et steampunk, implantant son monde ouvert au cœur d'une vaste métropole industrielle. À travers une ambiance gaslight fantasy affirmée, les joueurs parcourent divers quartiers urbains pour inspecter des scènes de crime et traduire en justice les criminels qui menacent l'équilibre de la cité. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment, car les développeurs s’occupent de tous retour qu’ils ont pu récolter lors des derniers playtests. Néanmoins, les rumeurs indiquent qu’une sortie pourrait se faire courant 2027. D’ici-là, le palier des 10 millions de préinscriptions sera largement dépassé.
The Witcher 3: Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3: Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain
Geralt ressort le lasso dans The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension qui sortira en 2027
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Geralt ressort le lasso dans The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension qui sortira en 2027
LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO
pc ps5 xbox series switch 2
LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action
Cinder City dévoile sa partie narrative lors de la Gamescom
pc
cinder-city-official-developer
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
pc xbox series
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom
pc ps5 xbox series
Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom
Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027
pc ps5 xbox series
Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027
Ubisoft lève le voile sur Rainbow Six Tactics, spin-off façon XCOM
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Siege Tactics - Vignette
Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF
pc ps5 xbox series
Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF
Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement
pc ps5 xbox series switch 2
Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement
HoYoverse annonce un Monster Hunter-like plus sombre à venir : Nodusfall
pc
Nodus Fall - vignette
Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027
pc ps5 ios android
Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027
Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce
pc ps5 xbox series
Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce
Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce
pc
Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce
Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie
pc ps5 xbox series switch 2
Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie
Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé
Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé
PlayStation Plus : On connait en avance les jeux Essential de septembre, avec notamment Chained Echoes
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
switch 2
Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek
ps5 xbox series
GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek