LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO

Sortie à une date inconnue sur PC et consoles

Chapeauté donc par le studio finlandais derrière les plus ou moins appréciés Cities: Skylines II et Surviving the Aftermath, LEGO Skylines, via son ambiance chill et sa direction artistique colorée, nous invitera à construire et développer nos propres villes en LEGO. Des briques de nos premières habitations à celles qui façonneront nos futures métropoles, en passant par la gestion des routes, de l’électricité, de l’eau, des commerces, ou encore des services liés à la bonne santé, éducation, culture et bien-être de notre population, un gameplay et contenu denses seront disponibles pour nous aider à bâtir les cités LEGO de nos rêves.

Plus concrètement, les développeurs souhaitent nous offrir une expérience aussi personnelle que possible, où seule notre imagination sera la limite de nos créations. Selon Lasse Liljedahl, cofondateur et game director chez Iceflake Studios :

« La plupart d’entre nous, chez Iceflake, avons grandi en construisant des LEGO et conservé cette passion jusqu’à aujourd’hui. En tant que grands fans, nous étions ravis d’avoir l’opportunité d’allier notre fibre créative à tout ce que nous avons appris au fil des années, en concevant des jeux de gestion et de simulation approfondis. Avec LEGO Skylines, nous voulons faire de la construction de villes une expérience plus personnelle, où seule votre imagination limite les types de cités que vous pouvez bâtir. Nous avons hâte de voir comment les joueurs et joueuses donneront vie à leurs rêves dans le jeu. »

LEGO Skylines ne dispose pas encore de date ou même d’une fenêtre de lancement mais il est prévu sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. A suivre.