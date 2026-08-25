LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de PikaDocMaster78/PikaDoc42

Rédigé par

0

Souvenez-vous. Fin mai dernier, le Game Rating and Administration Committee of Korea, nom de l’organisme sud-coréen de classification des jeux vidéo, avait listé deux titres sur son site internet : Persona 4 Revival et LEGO Skylines. Si le RPG d’Atlus et SEGA avait déjà été annoncé en juin 2025, le fait qu’il réapparaisse par le biais du GRAC était le signe qu’il allait très probablement donner de ses nouvelles prochainement et ça s’est vérifié environ dix jours plus tard, pendant le Xbox Games Showcase organisé par Microsoft. En revanche, LEGO Skylines, lui, n’a malheureusement pas daigné profiter du Summer Game Fest pour se dévoiler, alors qu’il était totalement inconnu de la presse et du public. Une preuve que son listing était erroné ? Non puisque Iceflake Studios et Paradox Interactive ont tout simplement décidé d’attendre la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2026 diffusée ce 25 août pour officialiser son existence sur PC et consoles.

LEGO Skylines // Source : Paradox Interactive et LEGO Group

Sortie à une date inconnue sur PC et consoles

Chapeauté donc par le studio finlandais derrière les plus ou moins appréciés Cities: Skylines II et Surviving the Aftermath, LEGO Skylines, via son ambiance chill et sa direction artistique colorée, nous invitera à construire et développer nos propres villes en LEGO. Des briques de nos premières habitations à celles qui façonneront nos futures métropoles, en passant par la gestion des routes, de l’électricité, de l’eau, des commerces, ou encore des services liés à la bonne santé, éducation, culture et bien-être de notre population, un gameplay et contenu denses seront disponibles pour nous aider à bâtir les cités LEGO de nos rêves.

Plus concrètement, les développeurs souhaitent nous offrir une expérience aussi personnelle que possible, où seule notre imagination sera la limite de nos créations. Selon Lasse Liljedahl, cofondateur et game director chez Iceflake Studios :

« La plupart d’entre nous, chez Iceflake, avons grandi en construisant des LEGO et conservé cette passion jusqu’à aujourd’hui. En tant que grands fans, nous étions ravis d’avoir l’opportunité d’allier notre fibre créative à tout ce que nous avons appris au fil des années, en concevant des jeux de gestion et de simulation approfondis. Avec LEGO Skylines, nous voulons faire de la construction de villes une expérience plus personnelle, où seule votre imagination limite les types de cités que vous pouvez bâtir. Nous avons hâte de voir comment les joueurs et joueuses donneront vie à leurs rêves dans le jeu. »

LEGO Skylines ne dispose pas encore de date ou même d’une fenêtre de lancement mais il est prévu sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. A suivre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud

pc ps5 xbox series switch 2
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud

Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action

pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action

Cinder City dévoile sa partie narrative lors de la Gamescom

pc
cinder-city-official-developer

Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur

pc xbox series
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom
pc ps5 xbox series
Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom
Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027
pc ps5 xbox series
Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027
Ubisoft lève le voile sur Rainbow Six Tactics, spin-off façon XCOM
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Siege Tactics - Vignette
Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF
pc ps5 xbox series
Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF
Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement
pc ps5 xbox series switch 2
Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement
HoYoverse annonce un Monster Hunter-like plus sombre à venir : Nodus Fall
pc
Nodus Fall - vignette
Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027
pc ps5 ios android
Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027
Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce
pc ps5 xbox series
Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce
Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce
pc
Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce
Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie
pc ps5 xbox series switch 2
Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie
Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé
Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé
PlayStation Plus : On connait en avance les jeux Essential de septembre, avec notamment Chained Echoes
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
switch 2
Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek
ps5 xbox series
GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek
Well Dweller, le nouveau metroidvania de Kyle Thompson (Crypt Custodian), allumera le feu le 22 septembre
pc ps5 xbox series switch 2
Well Dweller, le nouveau metroidvania de Kyle Thompson (Crypt Custodian), allumera le feu le 22 septembre
Terranigma, l’action-RPG japonais sorti en 1995, renaîtra l’an prochain via un portage amélioré
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Terranigma, l’action-RPG japonais sorti en 1995, renaîtra l’an prochain via un portage amélioré
Trine 6: Together in Time est repoussé au 4 mars 2027 suite aux retours d’un playtest privé
pc ps5 xbox series switch switch 2
Trine 6: Together in Time est repoussé au 4 mars 2027 suite aux retours d’un playtest privé
Clutch : Le jeu de courses en monde ouvert conçu par des vétérans de Forza Horizon sera édité chez Focus Entertainment
pc ps5 xbox series
Clutch : Le jeu de courses en monde ouvert conçu par des vétérans de Forza Horizon sera édité chez Focus Entertainment
The Witcher 4 : CD Projekt Red vise officiellement une sortie pour 2028
The Witcher 4 : CD Projekt Red vise officiellement une sortie pour 2028
Rune Factory 6 et le prochain Story of Seasons se dévoilent un tout petit peu chez Marvelous
Rune Factory 6 et le prochain Story of Seasons se dévoilent un tout petit peu chez Marvelous
Final Fantasy Resonance dévoile une pluie d’images montrant des villes, des personnages, des Visions et du contenu annexe
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance dévoile une pluie d’images montrant des villes, des personnages, des Visions et du contenu annexe
Stellar Blade montre sa version Switch 2 en action mais Shift Up ne veut pas s’aventurer à donner une date
switch 2
Stellar Blade montre sa version Switch 2 en action mais Shift Up ne veut pas s’aventurer à donner une date
Tel un roi du timing, PlayStation a envoyé un mail à des utilisateurs rappelant que vous n’êtes pas vraiment propriétaires de vos jeux
ps5
Tel un roi du timing, PlayStation a envoyé un mail à des utilisateurs rappelant que vous n’êtes pas vraiment propriétaires de vos jeux
Bonne nouvelle, The Blood of Dawnwalker aura finalement droit à un mode Performances à 60 fps
pc ps5 xbox series
Bonne nouvelle, The Blood of Dawnwalker aura finalement droit à un mode Performances à 60 fps