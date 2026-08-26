Silver Palace dépasse un cap important pour Elementa et dévoile un mode de jeu

Silver Palace aura un mode multijoueur

Si vous ne le savez pas encore, Silver Palace est le prochain jeu mobile de type gacha du studio Elementa. Il vient tout récemment de dépasser les 10 millions de préinscriptions, alors pour célébrer en grande pompe cet événement majeur, un nouveau trailer a été présenté lors de la Gamescom.

Cette bande-annonce nommée “House of Greed” met un peu en lumière le rôle de Firtho, le personnage légiste, qu’on voit examiner un corps mystérieux enduit de silverium, mais annonce surtout la présence d’un mode multijoueur qui est actuellement en développement. House of Greed est un mode de jeu coopératif de type survival-horror où les joueurs feront équipe à plusieurs pour remplir divers objectifs afin de survivre à la menace qui rôde. Selon certains retours, ce mode de jeu sera semblable à un Phasmophobia, mais avec des particularités qui le différencient.

Or, ce n’est pas tout, car cette bande-annonce a permis de (re)découvrir les finish de certains personnages, ainsi que différentes séquences de gameplay. Attention, de nombreux éléments sont mélangés, notamment certains boss que l’on pouvait voir lors des démos présentes lors de la Japan Expo. Ainsi, tous les éléments vus ne feront pas forcément partie de ce nouveau mode de jeu.

Plus d’infos concernant Silver Palace

Comme on a pu vous le dire juste avant, Silver Palace est un jeu mobile de type gacha. Néanmoins, ce dernier sera aussi disponible sur PlayStation et PC. Pour cette dernière plateforme, sachez que Silver Palace tournera sur Unreal Engine 5 et intégrera le DLSS 4.5 de NVIDIA, ainsi que tout le florilège du Ray Tracing.

Silver Palace se distingue par sa direction artistique victorienne et steampunk, implantant son monde ouvert au cœur d’une vaste métropole industrielle. À travers une ambiance gaslight fantasy affirmée, les joueurs parcourent divers quartiers urbains pour inspecter des scènes de crime et traduire en justice les criminels qui menacent l’équilibre de la cité.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment, car les développeurs s’occupent de tous retour qu’ils ont pu récolter lors des derniers playtests. Néanmoins, les rumeurs indiquent qu’une sortie pourrait se faire courant 2027. D’ici-là, le palier des 10 millions de préinscriptions devrait largement être dépassé.