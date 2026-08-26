Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre

La relève de Guitar Hero est assurée avec Stage Tour !

Non content d’apporter une petite touche musicale lors de cet Opening Night Live de la Gamescom 2026, Stage Tour n’a surtout pas manqué de se dévoiler davantage à travers une nouvelle bande-annonce.

En tout cas, qu’on se le dise, un peu moins de 2 minutes mêlant cinématiques et gameplay suffisent à remarquer un véritable retour aux sources. En effet, plus de frettes blanches et noires propres à Guitar Hero Live, le dernier opus en date de la série, le studio américain ayant opté pour les bonnes vieilles frettes colorées habituelles verte, rouge, jaune, bleue et orange. Ce qui ne sera pas pour déplaire aux puristes du genre !

Sinon, outre les classiques modes « Partie Rapide » et « Entraînement », Stage Tour proposera également d’autres modes de jeu inédits tels que « Judgements », « Karaoke » et « Tour Mode », et dont les détails ne sont pas encore précisés à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes. Quant à la setlist officielle, si elle se dévoile au compte-gouttes depuis l’annonce du jeu, elle comptera plus de 90 titres lors de sa sortie.

À titre d’exemple, on pourra notamment jouer les sons de Metallica (« Lux Aeterna »), Muse (« Starlight »), Radiohead (« Just »), The Rolling Stones (« In the Stars »), Genesis (« Land of Confusion »), Red Hot Chili Peppers (« Dani California »), Mötley Crüe (« Kickstart My Heart »), ou encore Paramore, Black Eyed Peas, Blink-182, Fall Out Boy, Ed Sheeran, Duran Duran, et bien d’autres…

De nouveaux instruments seront également de la partie, et les joueurs pourront donc choisir entre différents bundles incluant le jeu et un ou plusieurs instruments, de la guitare à la batterie en passant par le micro. Il ne vous reste donc plus qu’à retenir la date du 10 décembre 2026, date à laquelle sortira Stage Tour sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.