Cinder City dévoile sa partie narrative lors de la Gamescom

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Initialement connu sous le nom “Project LLL”, NCSoft profite de la Gamescom pour dévoiler davantage d’informations quant à l’intrigue de Cinder City. On y découvre alors un nouveau trailer qui installe le cadre de l’aventure.

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Source : NCSoft

NCSoft installe le décor de Cinder City

Le dernier trailer de Cinder City nous présente les prémices de la catastrophe qui s’est abattue sur Séoul. Un vaisseau spatial inconnu a déchiré l’espace-temps faisant venir des apôtres venus du futur pour apporter un espoir de salut. Or, cet espoir n’était pas celui attendu, car il s’est avéré être totalement corrompu par la cupidité d’une méga-organisation nommée Anima Group.

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Source : NCSoft

Ainsi, une entité appelée “Grand Duer” est descendue sur Terre avec une bombe aux composants néfastes qui s’est mise à circuler dans les veines de toute l’humanité. Alors, la calamité qui s’est installée a gangrené le monde, n’offrant plus aucun lieu sécurisé pour toutes les personnes qui n’ont pas encore été contaminées.

Cinder City dépeint ainsi un récit sombre avec des éléments de science-fiction qui pourra plaire aux fans du genre.

Cinder City n’a toujours pas de date de sortie

Pour faire un petit rappel, Cinder City est un jeu de tir tactique à la troisième personne en monde ouvert. Entre narration, échanges de tir et composante coopérative, vous incarnerez un Cinderknight aux pouvoirs uniques pour lutter contre les redoutables Hydes. Ces dernières sont des créatures corrompues et surtout une faction hostile que l’on doit anéantir pour reconquérir Séoul.

Le cœur de l’expérience repose sur de la coopération en escouade (3 joueurs ou plus) pour affronter des boss massifs ou réaliser des missions scénarisées en monde ouvert. Selon les dernières informations, il n’y aura pas de PvP.

Alors qu’on aurait pu croire que Cinder City ne serait qu’un jeu à gameplay, le dernier trailer nous montre que c’est tout l’inverse : une vraie ligne narrative a été intégrée pour permettre aux joueurs de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des missions périlleuses que l’on mènera face à la menace.

Enfin, aucune date de sortie n’a été annoncée. Vous pouvez uniquement le mettre en wishlist sur Steam pour être informé de toutes les informations relatives au jeu.

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Jaquette de Cinder City
Cinder City
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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