Cinder City dévoile sa partie narrative lors de la Gamescom

NCSoft installe le décor de Cinder City

Le dernier trailer de Cinder City nous présente les prémices de la catastrophe qui s’est abattue sur Séoul. Un vaisseau spatial inconnu a déchiré l’espace-temps faisant venir des apôtres venus du futur pour apporter un espoir de salut. Or, cet espoir n’était pas celui attendu, car il s’est avéré être totalement corrompu par la cupidité d’une méga-organisation nommée Anima Group.

Source : NCSoft

Ainsi, une entité appelée “Grand Duer” est descendue sur Terre avec une bombe aux composants néfastes qui s’est mise à circuler dans les veines de toute l’humanité. Alors, la calamité qui s’est installée a gangrené le monde, n’offrant plus aucun lieu sécurisé pour toutes les personnes qui n’ont pas encore été contaminées.

Cinder City dépeint ainsi un récit sombre avec des éléments de science-fiction qui pourra plaire aux fans du genre.

Cinder City n’a toujours pas de date de sortie

Pour faire un petit rappel, Cinder City est un jeu de tir tactique à la troisième personne en monde ouvert. Entre narration, échanges de tir et composante coopérative, vous incarnerez un Cinderknight aux pouvoirs uniques pour lutter contre les redoutables Hydes. Ces dernières sont des créatures corrompues et surtout une faction hostile que l’on doit anéantir pour reconquérir Séoul.

Le cœur de l’expérience repose sur de la coopération en escouade (3 joueurs ou plus) pour affronter des boss massifs ou réaliser des missions scénarisées en monde ouvert. Selon les dernières informations, il n’y aura pas de PvP.

Alors qu’on aurait pu croire que Cinder City ne serait qu’un jeu à gameplay, le dernier trailer nous montre que c’est tout l’inverse : une vraie ligne narrative a été intégrée pour permettre aux joueurs de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des missions périlleuses que l’on mènera face à la menace.

Enfin, aucune date de sortie n’a été annoncée. Vous pouvez uniquement le mettre en wishlist sur Steam pour être informé de toutes les informations relatives au jeu.