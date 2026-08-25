Geralt ressort le lasso dans The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension qui sortira en 2027

Le loup s’aventure dans la forêt

Dans cette nouvelle aventure, Geralt sortira de sa retraite bien méritée pour aller faire un tour dans la région de Letten, où il affrontera une nouvelle menace encore assez mystérieuse, si ce n’est qu’elle est très liée à la nature et à la forêt.

Côté nouveautés de gameplay, on retiendra surtout un élément : le lasso de Geralt qui fait son grand retour afin de capturer vos ennemis pour les lacérer dans la foulée. Et forcément, on en aura bien besoin étant donné que l’on affrontera quelques nouveaux monstres ici. Pas trop de détails pour le moment, mais rassurez-vous, ce n’est qu’une question de jours, puisque notre équipe sera présente à la Gamescom cette semaine pour assister à une présentation de ce DLC. Restez donc bien connectés !

Pas encore de date de sortie fixe pour cette extension, mais CD Projekt Red nous a déjà assuré qu’elle sortirait en 2027. De quoi nous faire attendre jusqu’à The Witcher IV en 2028.