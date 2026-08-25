Geralt ressort le lasso dans The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension qui sortira en 2027

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

2

La vraie surprise autour de The Witcher 3 aura été l’annonce d’un remaster pour le jeu, étant donné que l’on savait déjà que le DLC Songs of the Past serait présent lors de l’Opening Night Live. Une annonce finalement logique, étant donné que le jeu doit se mettre à niveau pour accueillir cette nouvelle extension, dont les premières images ont été dévoilées.

The Witcher 3: Songs of the Past // Source : CD Projekt Red

Le loup s’aventure dans la forêt

Dans cette nouvelle aventure, Geralt sortira de sa retraite bien méritée pour aller faire un tour dans la région de Letten, où il affrontera une nouvelle menace encore assez mystérieuse, si ce n’est qu’elle est très liée à la nature et à la forêt.

Côté nouveautés de gameplay, on retiendra surtout un élément : le lasso de Geralt qui fait son grand retour afin de capturer vos ennemis pour les lacérer dans la foulée. Et forcément, on en aura bien besoin étant donné que l’on affrontera quelques nouveaux monstres ici. Pas trop de détails pour le moment, mais rassurez-vous, ce n’est qu’une question de jours, puisque notre équipe sera présente à la Gamescom cette semaine pour assister à une présentation de ce DLC. Restez donc bien connectés !

Pas encore de date de sortie fixe pour cette extension, mais CD Projekt Red nous a déjà assuré qu’elle sortirait en 2027. De quoi nous faire attendre jusqu’à The Witcher IV en 2028.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
pc ps5 xbox series ps4 xbox one

Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

The Witcher 3 : Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain

CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom

The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO
pc ps5 xbox series switch 2
LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action
Cinder City dévoile sa partie narrative lors de la Gamescom
pc
cinder-city-official-developer
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
pc xbox series
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom
pc ps5 xbox series
Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom
Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027
pc ps5 xbox series
Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027
Ubisoft lève le voile sur Rainbow Six Tactics, spin-off façon XCOM
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Siege Tactics - Vignette
Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF
pc ps5 xbox series
Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF
Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement
pc ps5 xbox series switch 2
Après les fuites, Worms est officiellement de retour avec Galactic Tatics, un autre opus en développement
HoYoverse annonce un Monster Hunter-like plus sombre à venir : Nodusfall
pc
Nodus Fall - vignette
Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027
pc ps5 ios android
Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027
Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce
pc ps5 xbox series
Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce
Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce
pc
Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce
Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie
pc ps5 xbox series switch 2
Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie
Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé
Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé
PlayStation Plus : On connait en avance les jeux Essential de septembre, avec notamment Chained Echoes
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
switch 2
Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek
ps5 xbox series
GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek
Well Dweller, le nouveau metroidvania de Kyle Thompson (Crypt Custodian), allumera le feu le 22 septembre
pc ps5 xbox series switch 2
Well Dweller, le nouveau metroidvania de Kyle Thompson (Crypt Custodian), allumera le feu le 22 septembre
Terranigma, l’action-RPG japonais sorti en 1995, renaîtra l’an prochain via un portage amélioré
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Terranigma, l’action-RPG japonais sorti en 1995, renaîtra l’an prochain via un portage amélioré
Trine 6: Together in Time est repoussé au 4 mars 2027 suite aux retours d’un playtest privé
pc ps5 xbox series switch switch 2
Trine 6: Together in Time est repoussé au 4 mars 2027 suite aux retours d’un playtest privé
Clutch : Le jeu de courses en monde ouvert conçu par des vétérans de Forza Horizon sera édité chez Focus Entertainment
pc ps5 xbox series
Clutch : Le jeu de courses en monde ouvert conçu par des vétérans de Forza Horizon sera édité chez Focus Entertainment
The Witcher 4 : CD Projekt Red vise officiellement une sortie pour 2028
The Witcher 4 : CD Projekt Red vise officiellement une sortie pour 2028
Rune Factory 6 et le prochain Story of Seasons se dévoilent un tout petit peu chez Marvelous
Rune Factory 6 et le prochain Story of Seasons se dévoilent un tout petit peu chez Marvelous