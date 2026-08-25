The Witcher 3 : Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain

The Witcher 3 : Wild Hunt n’en a vraiment pas fini avec les joueurs

En 2015, et malgré des lacunes techniques évidente, The Witcher 3 : Wild Hunt avait réussi à mettre tout le monde d’accord. Symbole d’une vision du monde ouvert qu’on cherche depuis à dépasser (celle des centaines de points d’intérêt), il continue d’être beaucoup joué et profite toujours d’une énorme aura. En attendant The Witcher 4, qui bénéficie désormais d’une fenêtre de sortie calée quelque part en 2028, CD Projekt a décidé de remettre son œuvre sur l’établi en annonçant une nouvelle extension.

Lors de l’annonce de Songs of the Past, le studio polonais avait indiqué que les recommandations techniques du jeu d’origine, doté de toutes ses optimisations, allaient être revues à la hausse. On aurait dû le voir venir, mais CD Projekt a profité du fait d’avoir les honneurs du one more thing de l’Opening Night Live de la Gamescom pour annoncer que, dès le 29 septembre 2026, The Witcher 3 : Wild Hunt allait ressortir en version Remastered.

Une version presque définitive de The Witcher 3 : Wild Hunt

The Witcher 3 : Wild Hunt — Remastered comprendra logiquement un grand nombre d’améliorations, que ce soit au niveau des graphismes, du gameplay ou encore de l’arbre de compétence. Grâce à la bande-annonce diffusée, on sait qu’on aura notamment droit à :

Des visuels améliorés

Des combats enrichis

De nouveaux effets sur les signes

Des déplacements fluidifiés

Des monstres au comportement retravaillé

Un mode photo enrichi

Un arbre de compétence plus lisible et de la transmogrification

De nouveaux finish moves

Un support cross-plateforme des mods

Du loot rééquilibré

De la méditation immersive

Une nouvelle façon de suivre les quêtes actives

L’édition Remastered est une mise à jour gratuite destinée aux joueurs possédant The Witcher 3 : Wild Hunt sur GOG, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Elle inclut les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine, qui deviennent en quelque sorte gratuites puisque si vous disposez du jeu de base sur ces supports mais pas des extensions, elles arriveront avec la mise à jour. Pour le dire simplement : à compter d’aujourd’hui et encore plus à partir du 29 septembre, The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition devient la seule version disponible du jeu.

Elle est également disponible en précommande sur Battle.net par l’intermédiaire d’un partenariat signé avec Blizzard, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Sur la console hybride de Nintendo la plus récente, Wario64 indique sur BlueSky que la version Remastered sera gratuite pour les possesseurs de la version Switch du jeu, mais qu’il faudra aller la réclamer sur l’eShop au lieu d’attendre sagement une mise à jour comme sur les autres supports.

L’affaire étant encore un peu floue et l’heure étant tardive, il est possible qu’on vise légèrement à côté. Si besoin est, une mise à jour de l’article sera effectuée. Quoi qu’il arrive, on pourra très bientôt vous en parler plus en détail à l’occasion de la Gamescom.