Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action

La planète sort son artillerie lourde

À défaut de nous donner beaucoup d’informations sur les nouveautés du gameplay, Final Fantasy VII Revelation vient au moins nous montrer quelques images qui mettent en avant les menaces que Cloud et compagnie (même si le blondinet n’est finalement pas si présent que cela ici, vous savez peut-être pourquoi) vont affronter dans ce dernier épisode.

Les Armes ont ici la part belle, et si vous prenez le train en marche, sachez qu’il s’agit là des créatures les plus puissantes de ce monde, qui se rebiffent lorsque la planète est en danger.

La bande-annonce se concentre donc principalement sur ces boss, même si l’on peut voir quelques bouts de gameplay en plus, où l’on peut apercevoir le nouveau look de l’invocation Typhon, qui n’a finalement pas tellement changé. Quelques extraits nous présentent encore un peu plus l’exploration qui sera plus libre que jamais, notamment grâce au parachute. Mais on voit également Yuffie utiliser un grappin pour se déplacer. À voir si cela ne sera disponible que durant les phases au Wutai.

Final Fantasy VII Revelation est attendu dans le courant du printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le même jour.