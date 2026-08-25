Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action

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On devrait le voir à chaque grande conférence jusqu’à sa sortie, c’est pourquoi Final Fantasy VII Revelation n’a pas manqué de donner de ses nouvelles lors de l’Opening Night Live de la Gamescom. Une nouvelle bande-annonce a été publiée durant le showcase présenté par Geoff Keighley et si elle ne nous donne pas de date de sortie plus précise, elle met le paquet sur les présentations des terribles Armes.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

La planète sort son artillerie lourde

À défaut de nous donner beaucoup d’informations sur les nouveautés du gameplay, Final Fantasy VII Revelation vient au moins nous montrer quelques images qui mettent en avant les menaces que Cloud et compagnie (même si le blondinet n’est finalement pas si présent que cela ici, vous savez peut-être pourquoi) vont affronter dans ce dernier épisode.

Les Armes ont ici la part belle, et si vous prenez le train en marche, sachez qu’il s’agit là des créatures les plus puissantes de ce monde, qui se rebiffent lorsque la planète est en danger.

La bande-annonce se concentre donc principalement sur ces boss, même si l’on peut voir quelques bouts de gameplay en plus, où l’on peut apercevoir le nouveau look de l’invocation Typhon, qui n’a finalement pas tellement changé. Quelques extraits nous présentent encore un peu plus l’exploration qui sera plus libre que jamais, notamment grâce au parachute. Mais on voit également Yuffie utiliser un grappin pour se déplacer. À voir si cela ne sera disponible que durant les phases au Wutai.

Final Fantasy VII Revelation est attendu dans le courant du printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le même jour.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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