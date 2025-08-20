Deer & Boy : Le jeu de plateformes narratif de LifeLine Games sortira début 2026 sur PC et consoles
Annoncé lors de l’AG French Direct 2021, Deer & Boy est un projet indépendant français qui a gagné en ambitions au cours de son développement et, bonne nouvelle, celui-ci devrait bientôt toucher à sa fin. Après s’être offert une vitrine de choix en se révélant au public international lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2024, le jeu de plateformes narratif de LifeLine Games a refait surface pendant le Future Games Show diffusé en marge de la Gamescom 2025, afin d’annoncer qu’il sortira début 2026. Et surprise, grâce à un partenariat signé avec l’éditeur montpelliérain Dear Villagers, il ne sera pas disponible uniquement sur PC mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Une aventure émouvante à découvrir d’ici quelques mois
Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous invitera à suivre un périple qui promet d’être touchant, onirique et poétique, racontant une amitié se formant entre un jeune garçon fuyant son foyer et un faon apeuré possédant de mystérieux pouvoirs.
Comme le montre le dernier trailer de gameplay partagé par les développeurs, ils vont apprendre à s’entraider tout au long de la partie, dans le but de surmonter les différents obstacles qui vont se dresser sur leur route. Parmi elles, il y aura diverses énigmes à résoudre, ainsi que des ennemis à éviter ou contre lesquels se protéger, tels que des loups, des tempêtes de neige, ou encore une étrange et dangereuse substance violette.
Rendez dans quelques mois pour découvrir Deer & Boy sur PC et consoles.
