DarkSwitch : le city-builder vertical mis en musique par Akira Yamaoka se pare d’une démo et sortira cet automne

Dans DarkSwitch, l’Arbre fournit, l’Arbre protège, l’Arbre prévaut

Dévoilé en juin, DarkSwitch est un jeu de construction de ville vertical, dans lequel la cité à bâtir se niche sur les branches d’un arbre gigantesque. Il faudra réussir à développer sa ville tout en luttant contre les abominations issues de la brume et en veillant à garder la lumière allumée.

Comme dans tout city-builder qui se respecte, il faudra collecter des ressources, débloquer de nouvelles technologies au sein d’un arbre de progression gigantesque et, surtout, bien gérer l’espace disponible. Côté ambiance, on retrouve des influences de Jules Verne et de fantasy, pour un ensemble présenté comme horrifique et folklorique. Une dimension tower-defense est également annoncée. Petite cerise sur le gâteau, et non des moindres, c’est Akira Yamaoka lui-même qui compose la bande originale du jeu.

Si vous ne le connaissez pas, sachez qu’il a signé la musique de nombreux Silent Hill, de Shadows of the Damned, ainsi que plusieurs morceaux de Lollipop Chainsaw, The Medium ou encore Cyberpunk: Edgerunners. La verticalité de DarkSwitch est loin d’être anecdotique, car tout le gameplay tourne autour. Outre la nécessité de repenser ses constructions, il faudra bâtir des ascenseurs, des escaliers et des tyroliennes.

De son côté, la brume rend fous les habitants et masque l’avancée de terribles créatures. Pour lutter, il faudra apporter de la lumière sur leur route, utiliser des armes lumineuses et exploiter la puissance du solium pour vaincre. Comme si cela ne suffisait pas, de multiples choix moraux devront être faits dans DarkSwitch, et quatre personnages principaux viendront narrer une histoire complète.

Cyber Temple ne lésine pas sur les détails : le jeu proposera un mode campagne de plus de 12 heures et un mode jeu libre. Plus de 80 constructions seront à débloquer, 11 types de ressources à collecter et 4 niveaux de développement technologique ont été intégrés. Si l’idée vous plaît mais que vous avez besoin d’en voir plus, une démo de DarkSwitch est dès maintenant disponible sur Steam. Le titre complet, quant à lui, sortira en octobre, au cœur d’un mois qui s’annonce déjà historique en termes de sorties.