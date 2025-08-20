DarkSwitch : le city-builder vertical mis en musique par Akira Yamaoka se pare d’une démo et sortira cet automne

Les city-builders, il y en a énormément, et il est difficile de se faire une place. Pourtant, plus ou moins récemment, un certain nombre de titres ont réussi à se démarquer, à l’instar de Memoriapolis et des deux Frostpunk. Avec DarkSwitch, les mécaniques passent à la verticale. Enrobé dans une direction artistique séduisante et doté d’un gameplay qui s’annonce particulièrement riche, le titre de Cyber Temple se laisse d’ores et déjà approcher.

