1348 Ex Voto : Un jeu d’action-aventure chevaleresque dans l’Italie médiévale du 14ème siècle annoncé par Sedleo et Dear Villagers
Publié le :
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Si vous êtes fans de l’époque du Moyen Âge et de l’univers épique mais impitoyable de la chevalerie, alors cette annonce pourrait vous intéresser. Pendant le Future Games Show diffusé en marge de la Gamescom 2025, l’éditeur français Dear Villagers a dévoilé au grand public un nouveau jeu d’action-aventure répondant à ces critères : 1348 Ex Voto. Développé par Sedleo, un studio italien indépendant composé d’une quinzaine de vétérans de l’industrie vidéoludique, il arrivera en début d’année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Sortie prévue début 2026 sur PC et consoles
Se déroulant en 1348, une période historique où l’Italie est notamment confrontée à une peste mortelle, ce titre nous mettra dans la peau d’Aeta, une jeune chevaleresse errante qui sera doublée par Alby Baldwin pour l’occasion (Harry Potter et l’Enfant maudit).
Suite à une violente attaque de bandits contre son village, elle va devoir partir à la recherche de Bianca, sa plus proche amie interprétée par l’actrice britannique Jennifer English (Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33, Elden Ring, Tides of Annihilation). Une quête sombre et périlleuse qui nous fera combattre divers ennemis, comme les fameux brigands mentionnés précédemment, ainsi que des fanatiques religieux et des mercenaires aguerris.
Côté gameplay, la production se jouera entièrement en vue à la 3ème personne et nous proposera de prendre part à des affrontements à la fois stratégiques, nous laissant alterner entre une posture à une main et une autre à deux mains, et cinématographiques, par le biais d’une mise en scène et d’animations inspirées des arts martiaux historiques européens (AMHE). Des phases d’exploration seront aussi au programme afin de récupérer des livres de compétences, nous permettant d’améliorer et de personnaliser notre style de combat, obtenir différents trésors, et profiter des environnements de l’époque médiévale italienne.
Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir 1348 Ex Voto sur PC et consoles.
