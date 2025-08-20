EverSiege: Untold Ages : Le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite de Tindalos Interactive lancera son accès anticipé cet automne sur PC
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Annoncé en juin dernier parmi le déluge de trailers montrés pendant le PC Gaming Show, EverSiege: Untold Ages a profité du Future Games Show diffusé en marge de la Gamescom 2025 pour se rappeler à notre bon souvenir par l’intermédiaire d’une nouvelle bande-annonce de gameplay. Outre nous partager des images inédites, c’était surtout l’occasion parfaite pour Dear Villagers et Tindalos Interactive (Battlefleet Gothic: Armada, Aliens: Dark Descent) de nous préciser la fenêtre de lancement en accès anticipé de leur jeu d’action, de stratégie et rogue-lite. A vos agendas, les hostilités débuteront dès l’automne prochain.
Un nouveau playtest également disponible jusqu’au 25 août
Jouable en solo ou en coopération en ligne jusqu’à trois joueurs/joueuses, ce titre est, pour rappel, inspiré des MOBA et mods classiques de l’époque Warcraft 3. Sous les traits de demi-dieux autrefois bannis du monde, nous aurons sept jours pour défendre et libérer Bastion, la dernière cité humaine encore debout, qui subit un siège des hordes des Forces du Mal depuis environ 2000 ans. Pour atteindre nos objectifs, nous devrons localiser et récupérer les objets et ressources disséminées un peu partout sur la carte. En fonction du type et de la quantité de loot acquise, nous pourrons rendre notre personnage plus puissant, débloquer l’accès à de nouvelles compétences de combat, ou rebâtir et améliorer les défenses de la ville.
Notez également que l’expérience de jeu souhaite nous faire vivre une épopée unique à chaque partie. Ainsi, les développeurs nous promettent que le champ de bataille évoluera constamment et plusieurs Seigneurs du Mal différents, les ultimes boss à vaincre de la production, seront au programme. Reste maintenant à savoir si ces ambitions en matière de rejouabilité seront payantes ou pas.
Rendez-vous dans les semaines à venir pour découvrir EverSiege: Untold Ages en accès anticipé sur PC via Steam. Si ça vous intéresse, sachez qu’une nouvelle phase de playtest vient tout juste d’être lancée. Elle durera jusqu’au 25 août prochain.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C