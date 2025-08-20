EverSiege: Untold Ages : Le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite de Tindalos Interactive lancera son accès anticipé cet automne sur PC

Un nouveau playtest également disponible jusqu’au 25 août

Jouable en solo ou en coopération en ligne jusqu’à trois joueurs/joueuses, ce titre est, pour rappel, inspiré des MOBA et mods classiques de l’époque Warcraft 3. Sous les traits de demi-dieux autrefois bannis du monde, nous aurons sept jours pour défendre et libérer Bastion, la dernière cité humaine encore debout, qui subit un siège des hordes des Forces du Mal depuis environ 2000 ans. Pour atteindre nos objectifs, nous devrons localiser et récupérer les objets et ressources disséminées un peu partout sur la carte. En fonction du type et de la quantité de loot acquise, nous pourrons rendre notre personnage plus puissant, débloquer l’accès à de nouvelles compétences de combat, ou rebâtir et améliorer les défenses de la ville.

Notez également que l’expérience de jeu souhaite nous faire vivre une épopée unique à chaque partie. Ainsi, les développeurs nous promettent que le champ de bataille évoluera constamment et plusieurs Seigneurs du Mal différents, les ultimes boss à vaincre de la production, seront au programme. Reste maintenant à savoir si ces ambitions en matière de rejouabilité seront payantes ou pas.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour découvrir EverSiege: Untold Ages en accès anticipé sur PC via Steam. Si ça vous intéresse, sachez qu’une nouvelle phase de playtest vient tout juste d’être lancée. Elle durera jusqu’au 25 août prochain.