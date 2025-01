Forza Horizon 5 déboulera lui aussi sur PS5, la sortie de cette version PlayStation est prévue pour ce printemps

Xbox passe la deuxième dans le monde du multiplateforme

Forza Horizon n’est pas n’importe quelle licence pour Xbox. Il s’agit de l’une de ses séries les plus lucratives et surtout l’une de ses plus emblématiques, qui a porté la marque durant des années. Lors de sa sortie, Forza Horizon 5 a réalisé de gros chiffres et a permis de booster le Xbox Game Pass ainsi que la Xbox Series. Maintenant, le jeu trace sa route sur PS5.

La nouvelle vient tout juste d’être annoncée sur le site officiel de la licence Forza. Forza Horizon 5 sera bien disponible sur PS5 dans le courant du printemps 2025, sans donner de date plus précise pour le moment. Le jeu est même déjà listé sur le PlayStation Store.

Cette version PlayStation 5 disposera du même contenu que sur PC et sur Xbox, et est développée par le studio Panic Button en plus de Turn 10 Studios et Playground Games qui surveillent le tout. On y retrouvera également tous les DLC à acheter, comme les voitures en plus ou les packs Hot Wheels. De plus, une mise à jour gratuite « Horizon Realms » sera bientôt disponible sur toutes les plateformes. D’autres détails seront prochainement communiqués.

C’est en tout cas une sacrée période que le petit monde des constructeurs est en train de vivre, et un pas de géant dans la nouvelle stratégie de Xbox.