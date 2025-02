Forza Horizon 5 sortira officiellement le 29 avril sur PlayStation 5, avec une nouvelle mise à jour

Il n’y avait plus vraiment de doutes sur l’envie de Xbox d’aller explorer au-delà de ses frontières, mais l’annonce du portage PS5 de Forza Horizon 5 a sans doute marqué un nouveau tournant. Le message est désormais plus que clair, aucune exclusivité Xbox n’est à l’abri d’un tel portage à l’avenir, peu importe le temps que cela prendra. Dans le cas du jeu de course de Playground Games, Xbox avait jusqu’ici simplement annoncé que cette version PS5 était prévue pour le printemps. On sait maintenant quand précisément.