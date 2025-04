Forza Horizon 5 : La PS5 a enfin l’un des meilleurs jeux de course arcade, on fait le point

Le retour du roi du genre

Lorsque Forza Horizon 5 était sorti en 2021, toute la communauté Xbox avait pu profiter d’un épisode ô combien jouissif. Avec son gameplay fun et accessible, sa prise en main immédiate et son contenu déjà gargantuesque au lancement, le jeu de course arcade de Playground Games avait su récolter de nombreux éloges, aussi bien du côté de la presse que des joueurs et joueuses. Et aussi surprenant que cela puisse paraître avec le recul, il avait même récolté le titre de jeu de l’année 2021 de la communauté aux côtés de It Takes Two.

Le Mexique, terrain de jeu de ce nouvel opus, a un vrai charme et est une vraie invitation à la découverte et aux escapades. Qu’est-ce que l’on avait apprécié rouler sur ses plages de sable fin, déambuler dans le littoral, vagabonder dans la jungle, sans parler des drifts à réaliser en dévalant la zone volcanique. Force est de constater que les développeurs avaient mis la barre très haute, à défaut d’être très originaux. Parce que oui, pour les connaisseurs, Forza Horizon 5 n’était, après tout, qu’un autre Forza Horizon. Plus beau, plus moderne, plus agréable, certes, mais jamais il n’essayait de se réinventer – hors contenus additionnels sortis depuis.

On est alors propulsé dans les contrées mexicaines en compagnie de notre avatar personnalisable. Puis, après une courte introduction qui sait jouer le spectacle, on nous laisse choisir les prochaines épreuves. On peut alors faire des courses sur route, sur terre ou de rue, accomplir des missions scénarisées ou tout simplement nous balader dans le vaste monde ouvert jonché de trésors et de panneaux à détruire. Tout ça avec tout de même un semblant de fil directeur : le Forza Festival. Notre objectif ? Le faire grandir dans l’espoir d’entrer dans le Temple de la Renommée. Et chaque épreuve vous donnera des points de distinctions pour débloquer de nouveaux paliers dans cette campagne. Un système de progression organique, qui nous invite à progresser comme bon nous semble avec une vraie liberté.

Un monstre de contenus

Mais soit, on pourrait encore longuement détailler les nombreuses qualités du titre. Puisqu’en dépit de quelques épreuves moins intéressantes et de missions parfois un peu trop bavardes, il n’y a finalement que très peu de défauts à relever. Et quand bien même il existe quelques écueils, difficile de bouder notre plaisir face à tant de générosité. Parce que oui, Forza Horizon 5 est indéniablement un jeu avec lequel vous en aurez pour votre argent.

S’il y a quatre ans, le titre pouvait déjà se targuer d’être riche en contenus, c’est d’autant plus vrai avec cette nouvelle sortie sur PlayStation 5. Certes, il faudra débourser un petit pactole (99.99€) pour mettre la main sur l’édition Premium (et 69.99€ pour la Standard) – un montant que certains jugeront élevé pour un titre de 2021 – mais il serait injuste de dire que l’aventure ne vous le rendra pas bien et n’hésitera pas à avaler vos heures de jeu.

En plus des nombreuses épreuves et des centaines de bolides à disposition, on a aussi un éditeur de tracés et de parcours avec tout un système communautaire pour partager ses créations. On rajoute à ça des défis communautaires, le championnat Horizon Tour ou encore l’anecdotique mode Eliminator. Une liste non exhaustive à laquelle on ajoute les nombreuses mises à jour gratuites déployées depuis. Il serait fastidieux de tout lister mais les développeurs avaient régulièrement déployé des contenus (payants comme gratuits), avec de nouveaux bolides, des zones pour prendre des photos, des accessoires ou encore des spectacles de drones.

Quant aux personnes qui seraient tentées de prendre les DLC payants ou l’édition la plus onéreuse, cela vous rajoute plusieurs dizaines d’heures de contenus sans mal. En plus des nombreux véhicules supplémentaires, vous aurez accès à une extension Hot Wheels, dédiée aux voitures miniatures, ainsi que Rally Adventure, qui, comme son nom l’indique, met en avant le rallye.

Enfin, notez le déploiement d’une toute nouvelle mise à jour en ce mois d’avril, Horizon Realms. Ultime contenu additionnel, celle-ci a été déployée sur l’ensemble des plateformes (PC, Xbox et PlayStation donc) et est loin d’être anecdotique. En plus de douze nouveaux lieux du monde évolutif, cette extension (gratuite) apporte deux nouveaux modes de jeu (Skill et Free), un nouveau circuit, des voitures de la marque Nissan, quatre autres véhicules de récompense, des succès et trophées à débloquer en plus, ainsi que quelques cosmétiques supplémentaires.

On craque sur PS5 ?

A vrai dire, que ce soit sur PS5 ou sur une autre plateforme, difficile de ne pas conseiller ce Forza Horizon 5 si vous êtes férus de ce genre de jeux. Que ce soit pour son gameplay immédiat ou le plaisir de parcourir son monde ouvert, le titre ne manque pas d’arguments et demeure encore aujourd’hui l’un des meilleurs jeux de sa catégorie.

Quelques années plus tard, on pourrait tout de même tiquer sur quelques aspects. On pense notamment aux temps de chargement, qui, à l’époque, semblaient parfois longs. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui, à une époque où, sur PS5 Pro, on commence à prendre l’habitude que tout aille (trop) vite. On pense à cette interruption juste avant chaque épreuve où l’on doit contempler notre bolide avant de se lancer en course, procédé qui sert à cacher un temps de chargement.

Oui, c’est du détail pour pinailler, c’est exact. Dans ce cas, on pourrait être un peu déçu du manque d’optimisation de la DualSense. Celle-ci intègre les vibrations haptiques et les gâchettes adaptatives : ça fonctionne bien et l’immersion n’en est que plus importante. Mais les gâchettes auraient sans doute mérité un peu plus d’attention en jouant davantage sur le pas d’activation selon le type de bolides par exemple.

Quant aux modes graphiques, on retrouve les classiques mode Qualité, qui propose du 4K natif et un mode performance, en 1440p. Le 60 images par seconde est concrètement très stable et aucun couac technique à relever : le titre est toujours aussi magnifique. On aurait apprécié la possibilité d’importer sa sauvegarde déjà établie sur une autre plateforme, surtout que la connexion à un compte Microsoft est obligatoire. On se contentera de la présence du cross-play, ce qui permet de rencontrer des profils de toute plateforme.

Si l’on peut pinailler sur son tarif plein pot pour un titre sorti il y a quatre ans, Forza Horizon 5 n’en reste pas moins une excellente pioche pour les amateurs du genre. En plus d’être toujours aussi magnifique et techniquement irréprochable, il se fera pardonner par son incroyable contenu que l’on pourrait largement qualifier de gargantuesque. Il conserve sans bien mal son statut d’incontournable et se loge désormais parmi les jeux qu’il ne faut surtout pas manquer sur PS5.