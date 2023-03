Fortnite : Un mode FPS ajouté dès la prochaine saison ?

Et si Fortnite ajoutait un mode en vue à la première personne ? Voici une question que l’on se pose depuis des années et qui ne cesse de faire débat au sein de la communauté. Ces derniers mois, plusieurs rumeurs crédibles semblaient s’accorder sur le fait qu’Epic Games était bel et bien en train de plancher sur la chose, sans que ce dernier ne laisse fuiter de véritables indices en dehors de quelques broutilles l’année dernière. Mais tout s’est accéléré ces derniers temps avec des fuites de plus en plus insistantes qui indiquent que ce mode pourrait arriver très prochainement.

Le mode tant attendu ajouté dès cette semaine ?

Fortnite's First Person mode is finally coming in NEXT SEASON 🔥 The same reliable source confirmed it to me & @ShiinaBR, and now @GMatrixGames & @iFireMonkey got confirmation from their side too. pic.twitter.com/SASj2E6TRS — HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023

C’est encore une fois du côté du leaker HypeX que l’on peut trouver des informations à ce sujet, qui peut confirmer via plusieurs de ses sources que le mode FPS de Fortnite sera mis en place dès la prochaine saison, qui va démarrer le 9 mars prochain. Ce qui veut dire que dès cette semaine, jouer à Fortnite en vue à la première personne pourrait être possible. On prendra cette information avec de grosses pincettes pour le moment, sachant que le leaker ne précise pas de date et que cela pourrait arriver plus tard dans la saison.

Et en parlant de cette saison 2 à venir pour le chapitre 4 du jeu, qui se nommerait « Mega », HypeX ajoute qu’un crossover avec le manga L’Attaque des Titans est en préparation, avec un skin pour Eren Yeager. Rien de très étonnant ici, surtout après les collaborations avec d’autres mangas populaires comme My Hero Academia. Pour savoir si tout cela est vrai, rendez-vous jeudi prochain.

