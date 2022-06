Fortnite : Un mode FPS bientôt disponible pour le jeu d’Epic Games ?

L’arrivée en fanfare de Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite a de quoi occuper la communauté pendant un moment, mais malgré toutes les nouveautés arrivent, certaines fonctionnalités se font toujours attendre. Comme l’intégration d’un mode FPS, autrement dit de vue à la première personne, qui pourrait drastiquement changer le confort de certains à la visée. Selon HYPEX, leaker réputé dans la communauté, il se pourrait qu’un mode FPS soit justement en chemin.

FIRST PERSON CAMERA IN FORTNITE 🔥

This update Epic began working on some stuff about first person camera mode but there's no other info about it at the moment as it looks like it's still in early development. Would work REALLY well for the Zero Build Modes 👀 pic.twitter.com/PIRRmdLyp0

— HYPEX (@HYPEX) June 7, 2022