Fortnite : My Hero Academia débarque en force avec Deku, Bakugo, Ochaco et All Might

On le sait depuis le trailer de lancement de la saison 1 du Chapitre 4, Fortnite va collaborer avec un autre manga à succès après Naruto et Dragon Ball, à savoir My Hero Academia, très populaire dans le monde et surtout aux Etats-Unis. Deku et sa bande s’illustrent aujourd’hui dans une vidéo dédiée pour mieux expliquer le contenu de cette collaboration, qui fera intervenir quatre personnages phares de l’œuvre de Kohei Horikoshi.

La cavalerie est là

Vous pouvez dès maintenant retrouver les héros de My Hero Academia dans Fortnite, qui viennent tout juste d’être ajoutés au jeu service d’Epic Games. Quatre héros sont donc disponibles via des skins et tout leur attirail, à savoir Deku, Bakugo, Ochaco et le puissant All Might.

De nouvelles quêtes sont maintenant disponibles pour recevoir l’aérosol Deku, l’aérosol Plus Ultra, l’émoticône Gant de Deku ou encore l’accessoire de dos Cape de Yuei.

Un nouvel objet est aussi ajouté, celui du « coup de poing de Deku », qui vous permettra d’utiliser le One For All pour abattre tout ce qui se trouve devant vous (sans pour autant vous casser le bras comme Deku). Autre petit clin d’peil amusant, des ravitaillements All Might vont désormais tomber du ciel, et l’île Terrain d’entraînement de héros est désormais accessible (code : 6917-7775-5190).

Vous avez jusqu’au 30 décembre pour profiter de ces quêtes et de cet événement.