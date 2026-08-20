Fortnite met à l’honneur les légendes du jeu vidéo dans sa nouvelle saison Système Hacké

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Jusqu’à aujourd’hui, vous pouviez arpenter une carte largement remaniée dans la saison Course effrénée de Fortnite Battle Royale. Les Esprits faisaient aussi leur retour pour se saisir de la grande nouveauté de gameplay de la saison, à savoir des compétences actives ou passives en fonction de l’esprit équipé. Si vous n’avez pas ou complété tout votre « esprit-dex » cette saison, pas de panique, le Chapitre 7 Saison 4 sous-titré Système Hacké verra le retour de ces Esprits, mais pas que, puisque de nombreuses légendes du jeu vidéo débarquent par la même occasion.

Fortnite chapitre 7 saison 4 système Hacké keyart
Fortnite Saison 4 Chapitre 7 Système Hacké // Source : Epic Games

Cette nouvelle saison, teasée depuis plusieurs jours, débute donc aujourd’hui, avec au programme, plus de 45 ans d’histoire du jeu vidéo réunit dans le plus grand metavers orchestré par le Battle Royal signé Epic Games, alors même que le mode Recharge a accueilli dernièrement Les Simpson de retour tout comme John Wick pour le mode Blitz.

Apres un événement narratif qui a vu l’île se faire hacker par Geno, le grand méchant de l’histoire, une première bande-annonce nous a permis de découvrir que Jones est finalement vivant et était simplement plongé dans le coma suite à l’attaque de l’événement Ultime Rupture.

Tails of Sonic

Et c’est principalement le hérisson bleu de Sega qui tient l’affiche pour le lancement de cette nouvelle saison puisqu’il intègre le Passe de combat, tout comme l’accessoire de dos Tails. En plus de découvrir des terres inspirées de Green Hills et ses célèbres loopings, vous pourrez ainsi chausser ses chaussures et tenter un Spin Dash ou une Spin Attack aérienne. Son célèbre acolyte Tails est également présent sous la forme d’un Esprit, qui pourra vous aider à planer dans les airs.

Une collaboration longtemps attendue des fans, comme en témoigne Takashi Iizuka, directeur créatif de Sonic chez Sega of America Inc. : « Sonic a toujours incarné la vitesse, l’excitation et le rassemblement des gens ; nous ne pouvions rêver meilleur partenaire qu’Epic Games pour perpétuer cet héritage. Du célèbre « Spin Dash » de Sonic au décor emblématique de la zone Green Hill, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Epic pour transposer fidèlement dans Fortnite la vitesse, les mouvements et l’énergie de la franchise. Sonic, Knuckles et Shadow feront chacun leurs débuts dans Fortnite sous une forme androïde, tandis que Tails et le Dr Eggman apparaîtront sous leur apparence classique, non androïde. Nous espérons que les fans apprécieront toutes les nouvelles possibilités de jeu que Sonic et ses amis apportent à Fortnite cette saison ».

Mais ce n’est pas tout puisque la bande-annonce ou les premiers éléments révélés par les équipes de développement nous montrent déjà ce qui nous attend cette saison, avec la présence notamment du légendaire Mega Buster de Mega Man, de failles Tetris pour vous protéger, de l’île de Pac-Man qui en profitera pour aménager le ciel avec des nuages en forme de fantômes.

De nombreuses zones pourront accueillir à l’occasion des sortes de cartouches pouvant modifier le gameplay dans sa zone d’effet. On a peut notamment apprendre qu’il s’agissait de bouclier super-charge, de butin supplémentaire etc, tandis que votre pioche pourra faire mouche si vous utilisez la cartouche correspondante, une fonctionnalité que l’on peut voir avec une imitation à la Street Fighter, de quoi rendre les affrontements très différents qu’à l’accoutumée. Le Passe de combat a d’ailleurs été présenté dans une vidéo originale signée du 64Bits Studios.

Le tout assorti de nouveaux objets et nouvelles tenues à venir plus tard dans la saison comme la Kingdom Key issue de la saga Kingdom Hearts, qui fait beaucoup parler d’elle en ce moment, ou encore un duo fusil d’assaut/pistolet-mitrailleur tout droit sorti de Cyberpunk: Edgerunners, ainsi que des tenues que vous devinerez provenir de jeux comme Persona 5 Royal, Crash Bandicoot, Spyro, 99 Nights in the Forest, et d’autres encore tenus secrets.

Fortnite passe de combat chapitre 7 saison 4

Présentation du passe de combat – Fortnite Chapitre 7 Saison 4 // Source : Epic Games

Et d’ailleurs qui dit Système Hacké dit aussi bugs ou tricherie. Et effectivement, nouveauté cette saison, il nous sera possible de changer le cours de la partie en cours en utilisant des codes de triche depuis le menu, voire même des consoles du hacker une fois en jeu, tout comme saisir des codes de déblocage comme à l’ancienne, même si pour l’heure nous n’avons que peu d’informations à ce sujet.

Fortnite Chapitre 7 Saison 4 sera disponible en milieu de journée, dès que la maintenance sera achevée. Le jeu est disponible sur PC, consoles et mobiles.

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Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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