La Formule 1 s’invite dans Fortnite avec le skin Lewis Hamilton

C’est le début de la F1 pour Fortnite

Fortnite continue de surprendre avec des collaborations toujours plus impressionnantes et inattendues. Cette fois, c’est au tour du pilote Mercedes de rejoindre le circuit du free-to-play. La série « Fortnite Icon » a déjà accueilli des célébrités telles qu’Ariana Grande et LeBron James. L’arrivée de Lewis Hamilton, premier pilote de F1 à intégrer cette série, enrichit encore la diversité de ces icônes.

Epic Games vient tout juste d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux en révélant que Lewis Hamilton, accompagné de son fidèle compagnon canin Roscoe, aura bientôt son propre skin dans Fortnite. Le pack offrira aux joueurs deux cosmétiques distincts de Hamilton : l’un élégant en tenue de ville, et l’autre plus sportif en noir et jaune. Le pack inclut également des accessoires à l’effigie de Roscoe, un sac à dos et un planneur. Il vous faudra débourser quelques milliers de V-Bucks dans la boutique d’objets pour l’acquérir.

La date de sortie est fixée au 18 novembre prochain à 1 heure du matin. Récemment, le Battle Royale d’Epic Games a battu un nouveau record d’utilisateurs grâce à la dernière saison en date : Fortnite OG.