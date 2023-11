Fortnite OG : tout savoir sur la nouvelle saison hommage au jeu qui vient de battre un record absolu d’utilisateurs

Un record absolu de joueurs et joueuses sur un jour

Si vous avons choisi de débuter cet article par cette information, c’est parce que la nouvelle toute récente nous vient tout droit d’Epic Games. Pour la première journée complète après le lancement de sa nouvelle saison Fortnite OG ce vendredi 3 novembre dernier, le Battle-Royale à succès a enregistré le record absolu de joueurs et joueuses connecté(e)s dans le jeu depuis sa création, pour un total de 44,7 millions de joueurs et joueuses rien que sur la journée du samedi 4 novembre, soit un total de 102 millions d’heures de jeu.

Un record hallucinant, surtout pour un jeu qui n’a cessé de se réinventer, perdant au passage nombre de joueuses et joueuses au fil des années. Mais justement, il faut croire qu’Epic Games a eu le nez creux en proposant cette mi-saison en hommage aux premières heures de son Battle-Royale et ce cap dépassé ne devrait pas rester sans conséquences du côté de la firme. L’occasion aussi pour Donald Mustard (qui n’a pas encore commenté la nouvelle) d’être fier du bijou qu’il a lentement concocté alors qu’il nous annonçait son départ en septembre dernier.

Quoi de vieux dans Fortnite OG ?

On ne connaît pas encore la durée exacte de cette saison anniversaire, mais il semblerait que cette saison soit très courte, seulement 4 à 5 semaines. C’est notamment en lisant les articles dédiés sur le site officiel du jeu et en prenant en compte que le passe de combat ne contient que 50 objets au lieu de 100 habituellement, tout en étant déblocable « entièrement en quatre semaines », il semblerait que l’on soit plutôt sur une saison courte faisant la transition avec le Chapitre 5 à venir et sa nouvelle île d’après les leakers.

Quelles sont les nouveautés ou les grands retours ?

Tout d’abord, il nous faut savoir que cette saison hommage reprendra au fil des semaines les événements les plus marquants du Chapitre 1 à partir de sa saison 5, vrai début des histoires suivies dans Fortnite. Pour cela, des armes mythiques feront leur retour, comme par exemple le fusil d’assaut, le fusil à pompe spécialisé et le fusil de chasse, ou encore le piège à dégâts, le cramponneur ou la bombe boogie-woogie, l’inverseur de tempête, le réacteur dorsal et bien d’autres !

Les véhicules ne seront pas en reste puisqu’il nous faudra jouer avec de nombreux moyens de locomotion comme par exemple le chariot de supermarché et la voiturette tout-terrain ou encore le quad à réaction ou l’aéroplanche et la bulle mobile.

A noter que le mode Zéro construction sera toujours de la partie, tandis que les gnomes font aussi leur grand retour, ces petits êtres en terre cuite ayant rythmé les saisons du Chapitre 1 avec leur guerre terrible. Des quêtes mythiques feront aussi leur retour comme les cercles enflammés ou encore les défis chronométrés.

Le passe de combat pas très Original

Comme chaque saison, un passe de combat fait son apparition. Et quand bien même la saison semble être plus courte, il faudra compter sur un prix fort pour l’achat du passe de combat avec 950 V-bucks à dépenser pour en gagner 1000 au fil des récompenses (contre 1500 habituellement). Comme lors des premières saisons du jeu, le Passe Original « contient des pages de récompenses dans le jeu que vous pouvez obtenir en dépensant des étoiles de combat ».

La Chevaleresse spectrale sera le skin principal de ce passe avec de nouveaux personnages comme P’tit Split, Lynx renégate et Omégarök qui viennent compléter l’équipe réduite de cette saison, accompagnés de leurs accessoires et variantes personnalisables.

Découvrez la (presque) nouvelle carte de Fortnite OG

Qui dit nouvelle saison, dit forcément nouvelle carte. Forcément ? Non justement ! Avec cette saison Fortnite Original, vous aurez à loisir de retrouver des lieux iconiques qui ont fait le succès du premier chapitre du jeu, avant le lancement du chapitre 5 dès ce mois de décembre visiblement.

Vous retrouverez par exemple au fil des semaines des villes bien connues comme Tilted Towers et son horloge maudite, Greasy Grove, Risky Reels, Frosty Flights et ses hangars gelés, tandis que le cube et la météorite seront aussi de retour pour nos meilleurs souvenirs.